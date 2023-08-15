Sedat Peker’den aylar sonra mesaj geldi. Konuşma şartını açıkladı

Sedat Peker sosyal medya hesabından bir paylaşımı kendi hesabından paylaşarak göndermede bulundu.

Sedat Peker’den aylar sonra mesaj geldi. Konuşma şartını açıkladı

Editör: Ayşe Memiş

Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit" altında tutulan Sedat Peker Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Aylar sonra sessizliğini bozdan Peker, kendisine destek verilmediğini söyleyen bir paylaşımı yeniden paylaştı.

Muhalefete mesaj gönderen Peker'in paylaşımında "100.000 imza bile toplayamayan çakma muhalifler "Sedat PEKER neden konuşmadı" diyemez." ifadeleri var.

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer veriliyor:

“Genel başkanlarının ismini bile anmadığı, "haberim yoktu" diyerek vahim açıklamada bulunduğu, tecritin kalkması için başlatılan imza kampanyasında 100.000 imza bile toplayamayan çakma muhalifler "Sedat PEKER neden konuşmadı" diyemez. (Destek veren tüm dostlarımızı ayırıyoruz.)”

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“KEŞKE İMZA KAMPANYASINA DESTEK VERSELERDİ”

Öte yandan Mayıs ayında TELE1’de “Açıkça” programının konuğu gazeteci Miyase İlknur, Peker ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlatmıştı.

Sedat Peker’in muhalefetin kendisine sahip çıkmadığı düşüncesinde olduğunu aktaran İlknur, “yancı olarak duyduklarım” diyerek Peker’in şunları söylediğini aktarmıştı:

“Meral Akşener’e de Kemal Kılıçdaroğlu’na da haber yolladım. Keşke buranın hükümetine talepte bulunsalardı, imza kampanyasına destek verselerdi; bizzat kendim çıkar anlatırdım.”

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