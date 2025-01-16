Sedat Peker'den kelebek hastası Emel için dev yardım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sedat Peker yaptığı yardımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Peker son olarak ileri derecede kelebek hastası olan Emel için 1.500.000 TL yardımda bulundu.

Yaptığı yardımlarla sık sık gündem olan Sedat Peker bu kez de kelebek hastası olan Emel için devreye girdi.

Peker, Emel için büyük miktarda para yardımında bulundu.

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Kelebek hastası olan Emel'e sessiz kalmayan Sedat Peker genç kızın sağlık giderlerinin karşılanması için 1.500.000 TL yardımda buldu.

Emel'in, şu anda sağlık durumunun çok daha iyi olduğu ve her geçen gün umutlandıran gelişmeler yaşandığı belirtildi.

Ayrıca, Emel ve ailesine destek olan, yardım elini uzatan Sayın Sedat Peker’e teşekkür eden bir video yayınlanarak, Peker'in desteklerinin Emel ve ailesine güç verdiği ifade edildi.

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