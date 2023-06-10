Sedat Peker’den sessizliğini bozan paylaşım

Sedat Peker, sessizliğini bozan paylaşım yaptı. Peker, hakkında çıkan haberle ilgili açıklama yapan avukatının sözlerini retweet yaptı.

Sedat Peker’den sessizliğini bozan paylaşım

Sedat Peker, kendisi hakkında Oda TV'de yapılan bir haberi alıntılayan Avukatı Ersan Barkın'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayı paylaştı.

Firari olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu belirtilen Peker'in paylaştığı açıklamadaki ifadeler şöyle:

"Muhammed Yakut-Can Tanrıyar-Nuri Ensari ilişkisinin konu edildiği ODATV haberinde, yine müvekkilim Sayın Sedat Peker'in adı geçti. Ama yine haberin özü yanlış.

Köprüler arası bağlantının kurulduğu Nuri Ensari’nin S.Peker dosyasında adı bile geçmedi.

Dolayısıyla dosya kapsamında hakkında yurtdışına çıkış yasağı konduğu bilgisi hatalı. Sayın Peker ile görüşen yüzlerce insan hakkında önceki dönemde yapılan pasaport iptali işlemine konu edilmiş sanırım ancak ilişkili olmadığı görülmüş ki pasaportu iade edilmiş. Bu tip haberler hassas. Araştırmada da aynı hassasiyetle davranmak gerekir. Toplumun zihninde soru bırakmamak gerekir."

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