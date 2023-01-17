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Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik ifadeleri nedeniyle Sedat Peker hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada Peker’in avukatı Ersan Barkın iki önemli istekte bulundu...

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 20:11
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Sedat Peker’in avukatından Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sezgin Baran Korkmaz talebi

Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
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T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, Sedat Peker hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik yayınladığı videodaki ifadeleri nedeniyle “iftira, hakaret ve tehdit” suçlarından açılan davanın ilk duruşması görüldü.

SEZGİN BARAN KORKMAZ TALEBİ

Duruşmada, Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkili hakkında iftira suçunun oluşabilmesi için dile getirdiği iddiaların gerçek olmadığının tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Avukat Barkın, bu kapsamda müvekkilinin iddialarında geçen Sezgin Baran Korkmaz’ın 4 Aralık 2021'de İçişleri Bakanlığı'na girip girmediği ve Peker’e koruma tahsis edilip edilmediğinin İçişleri Bakanlığı'ndan sorulmasını talep etti.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan da Sezgin Baran Korkmaz adına sahte fatura düzenleme konusunda inceleme yapılıp yapılmadığının sorulmasını isteyen Avukat Barkın, Bataklık soruşturmasında tutuklandıktan 4 gün sonra serbest bırakılan Nevzat Kaya ve Yeniköy Motors soruşturması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bilgi talep edilmesini istedi.

MANSİMOV DİNLENSİN

Avukat Barkın ayrıca, iddialarda ismi geçen Mübariz Mansimov’un da duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Mahkeme ise Barkın’ın taleplerinin, Peker’in ifadesinin alınmasından sonra değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Peker, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Sezgin Baran Korkmaz'la ayın 4'ünde İçişleri Bakanlığı'nda görüştün mü? Resul Hor, telefon açıp onu çağırdı mı? Ayın 5'inde bu adam yurt dışına neden kaçtı?” demişti.

 

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