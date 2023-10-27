Sedat Peker'in evinin kurşunlandığı davada karar çıktı

İstanbul Beykoz’da Sedat Peker’in evine silahlı saldırı gerçekleştiren sanık Ömer Şengel 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sedat Peker'in evinin kurşunlandığı davada karar çıktı

Halktv’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Sedat Peker’in Beykoz’da bulunan evine yönelik 4 Eylül 2022 günü silahlı saldırı gerçekleştirilmişti.

Saldırgan Ömer Şengel saldırıdan sonra Sancaktepe’de saldırı silahıyla beraber yakalanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Ömer Şengel’in, Sedat Peker'in çalışanı olan Yılmaz Günay'ı öldürmek kastıyla 3 kez ateş ettiği belirtilmiş, Şengel’in “Kasten öldürme” ve “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma” suçlarından cezalandırılması istenmişti.

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KARAR ÇIKTI

Şengel iddianamede hem şüpheli hem de şikayetçi olarak yer almıştı. İddianamede Ömer Şengel’in ardından kurşun sıkan ev çalışanları Yaşar Sarıhan ve Ogün Şavkin’in ise “Silahla kasten basit yaralamaya teşebbüs" suçundan cezaldırılmaları istenmişti.

Peker'in çalışanlarına yönelik saldırı davasına bakan Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde karar duruşması görüldü.

“PİŞMANIM”

Son sözleri sorulan sanık Ömer Şengel, "Bana bir yaşam hakkı verilmedi. Eve kimseyi öldürme kastı ile gitmedim. İstanbul'a birilerini vurmak için gelmedim. Arabamda eşyalarım vardı. İstanbul'a gelince İlay'la (iddiaya göre kız arkadaşı) ilgili gerçeği öğrendim. Yılmaz isimli şahısla konuşmak istedim. Oradaki Türkmen arkadaş bana karşı rencide edince suç işledim. Pişmanım" dedi.

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11 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ömer Şengel'e "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma" suçundan ise 1 yıl hapis cezası verdi. Peker'in çalışanları Yaşar Sarıhan ve Ogün Şavkin’in hakkında ise mahkeme heyeti “Silahla kasten basit yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Ayrıca Sarıhan hakkında "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma" suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

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