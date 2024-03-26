Sedat Peker'in Serhat Albayrak açıklamalarını yayınladığı için Yeniçağ Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar'a hapis cezası

Kaynak: Haber Merkezi
Sedat Peker'in Serhat Albayrak açıklamalarını yayınladığı için Yeniçağ Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar'a hapis cezası
Sedat Peker’in Serhat Albayrak ile ilgili açıklamalarını yayınlayan Yeniçağ internet servisinin Yazı İşleri Müdür Erdem Avşar’a hapis cezası verildi. Mahkeme, Avşar’a 1 yıl15 gün hapis cezası verdi. Hapis cezası, para cezasına çevrilmedi.

Sedat Peker’in Serhat Albayrak hakkındaki yolsuzluk iddialarını haberleştirilmesi ile ilgili Yeniçağ Gazetesi İnternet Servisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar hakkında dava açıldı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava bugün karara bağlandı. Mahkeme, Avşar’ın 1 suçtan beraatine karar verirken 2 suçtan toplam 2 yıl 3 aylık hapis cezası verilen indirimle birlikte 1 yıl 15 güne düşürüldü.

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Hapis cezası, para cezasına çevrilmezken, ceza için istinaf mahkemesine itiraz yolu açık bırakıldı. Yapılacak itiraz kabul edilmezse Erdem Avşar cezaevine girecek.

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