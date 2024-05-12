Sedyeden zıplayıp doktora saldırdı. Görüntüleri ortaya çıktı

10 Mayıs Cuma günü motosikletiyle kaza geçiren E.M.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İddiaya göre, yaralı haldeki E.M.Ö., Acil Servis'te kendisine müdahale etmeye çalışan doktor O.I.’ya hakaretler savurdu.

Bu sırada E.M.Ö. ile birlikte hastaneye gelen yakınları da devreye girdi.

SEDYEDEN KALKIP, DOKTORA SALDIRDI

Olayın ardından doktor ile hasta yakınları arasında tartışma çıktı. Hastane koridorlarına da taşan tartışma sonucu hasta yakınları doktora saldırdı.

E.M.Ö. de o ana kadar yattığı sedyeden kalkarak doktora tekme attı.

Yaşanan olay hastanede görev yapan güvenliklerin araya girmesiyle sona erdi.

E.M.Ö. ve bir akrabası polis ekiplerince gözaltına alındı.