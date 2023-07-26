Seferoğlulları ile Tellioğulları arasında kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde geçen sene işçiler arasında çıkan toplu kavganın görüntüleri yeni ortaya çıktı. İki grup halinde birbirlerine giren işçilerin 2 ayrı taşeron şirketin işçileri olduğu ve kavganın 'Benim malzememi kullanma, sen benimkini kullanma' yüzünden çıktığı berlendi. Taşlı sopalı kavga Tosun Paşa filmindeki Seferoğlulları ile Tellioğulları arasındaki kavgaya benzetildi.

Seferoğlulları ile Tellioğulları arasında kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli mahallesinde bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat alanında geçen sene taşeron işçiler arasında taşlı-sopalı kavga çıktı.

Aydıner ve Sinerj isimli taşeron şirkete bağlı işçiler iddiaya "Bu bizim malzeme kullanma. Sen de bizimkini kullanma" şeklindeki sözler üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Demir, tahta, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada, inşaat alanı adeta savaş alanına döndü. Her iki firma elemanları birbirlerine acımasızca saldırdı. Yaklaşık 15 dakika devam eden kavga, güvenlik elemanları ile jandarmanın araya girmesiyle güçlükle önlendi.

Kavganın yayınlanmayan görüntüleri yeni ortaya çıktı. Sosyal medyada tıklanma rekoruna giden kavgaya çok sayıda yorum da yapıldı. Yorumların en ilginci ise işçilerin kavgasını Tosun Paşa filmine konu olan Seferoğlulları ile Tellioğulları kavgasına benzetilmesi oldu.

TOSUN PAŞA'NIN KONUSU

Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden olan Tosun Paşa, başrollerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Ayşen Gruda ve Şener Şen gibi isimleri buluşturuyor.

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, senaryosunu Yavuz Turgul'un kaleme aldığı ve yapımcılığını Ertem Eğilmez ile Nahit Ataman'ın üstlendiği 1976 yapımı komedi türündeki Türk sinema filmi Tosun Paşa, nostaljik anlar yaşatıyor.

Seferoğulları ve Tellioğulları aileleri Yeşil Vadi için sürekli didişmektedirler.

Tellioğulları'nın reisi Lütfü, Yeşil Vadi'yi ailesine ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı kendisine alabilmek için uşak Şaban'ı Tosun Paşa kılığına sokar.

Sahte Tosun Paşa, Daver Bey'i ziyarete gittiğinde her şey başlangıçta güzel görünmektedir. Ancak İskenderiye'de yaşayan Hakiki Tosun Paşa'nın bu olayı duymasıyla ve Daver Bey'in evini ziyaret etmesiyle işler karışır.

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