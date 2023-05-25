Sefo Akhisar'ı salladı

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çağlak Festivali’nde ünlü rapçi Sefo sahne aldı.

Sefo Akhisar'ı salladı

Festival kapsamında Teoman ve Duman grubunun ardından üçüncü gün ünlü rapçi Sefo sahne aldı. Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet alanında düzenlenen konserde ünlü sanatçının sahnesi öncesi DJ performansı da izleyenlerden büyük ilgi gördü.

Daha sonra coşkulu tezahüratlar eşliğinde sahneye çıkan Sefo, 1,5 saat boyunca en sevilen şarkılarını hayranları ile beraber söyledi.

Daha sonra sahneye çıkan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise Sefo’ya performansından dolayı teşekkür etti, konserlerin devam edeceğini hatırlatarak tüm Akhisarlıları bu konserlere beklediklerini söyledi.

Konser sonunda hayranlarını kırmayarak 2 şarkı daha seslendiren Sefo, konser alanındaki dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

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