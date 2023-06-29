Sefo'dan Melisa Döngel'e Tarkan'lı gönderme

Rapçi Sefo, sosyal medya hesabından Tarkan'ın şarkısını paylaşarak, "Ağlamadan ayrılık olmaz" kısmıyla eski aşkı Melisa Döngel'e gönderme yaptı.

Sefo'dan Melisa Döngel'e Tarkan'lı gönderme

Rapçi Sefo ile oyuncu Melisa Döngel’in aşkı kısa sürmüştü.

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Geçtiğimiz aylarda Sakarya’da tatile gittikleri de ortaya çıkan çiftten kısa süre sonra ayrılık haberi geldi.

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Bu süreçte Döngel 'istenmeyen gelin' dahi ilan edilmişti.

Gözler ikiliden gelecek açıklamalara çevrilirken sessizliklerini korumaları dikkat çekti.

"AĞLAMADAN AYRILIK OLMAZ"

Son olarak Sefo, yaz tatilinde çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videodaki şarkı ise dikkat çekti.

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Tarkan'ın Dudu şarkısının, "Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar uslu durmaz. Kalanlar gideni gönlünde taşır, aşk sevene yük olmaz. Biz böyle bilir böyle yaşarız." kısmını paylaşarak eşlik etti. Sözleri değiştirdiği videoda 'Sevmiyor hayır hayır' diyerek paylaştı.

Söz konusu video, Sefo'nun Melisa Döngel'e gönderme yaptığını akıllara getirdi.

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