Sefo’nun Milli Takım için hazırlayıp paylaşmadığı şarkı ortaya çıktı

Ünlü rapçi Sefo, YouTube kanalı Kafalar'a konuk oldu. Sefo, Milli Takım için hazırladığı marşla ilgili konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisinden, 'Bilmem Mi'yi coverlamasını istediğini söyleyen Sefo, kendisinin bunu kabul etmediğini, kendisinin sıfırdan yeni bir marş yapmak istediğini açıkladı.
"SIFIRDAN BİR ŞARKI YAPMAK İSTEDİM"
Sefo, “Bilmem mi? şarkısını 1.5 saatte bitirdim. Sonra dedim ki bu çok hızlı bitti. Türkiye için yapıyorum. Biraz daha özen göstereyim. Sıfırdan bir şarkı yapmak istedim” ifadelerini kullandı.
KULLANICILAR YORUM YAĞDIRDI
Sosyal medyada kullanıcılar, “Keşke bu şarkıyı kullansaymış”, “Federasyonu dinleseydin keşke”, “Bu çok daha iyiymiş” dedi.
“TÜRKİYEM” ŞARKISI HAZIRLAMIŞTI
Şarkıcı Sefo, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan A Millî Takımı için "Türkiye'm" adında özel bir şarkı hazırlamış, şarkı kimileri tarafından beğenilmiş kimileri tarafından ise tepki almıştı.
ŞARKININ SÖZLERİ:
Şampiyon uyan!
Sahada tam gaz sesini duyar
Türkiye bu ya!
Rakip fark etmez her şekil uyar
Ay-Yıldız bu ya!
90 dakika ruhunu koyan
Türkiye bu ya!
Avrupa - Asya sesini duyar
Avrupa merhaba!
Söyle bana
Kupayı kazanacağız sahada
Sok bunu kafana
Saygı dur Ata'ma!
Hatırlamazsan sor babana
Tribün havada, Ay-Yıldız sahada
Golleri köşeye köşeye yaz
Taktik yok bam - bam - bam
Şutları "ra-ta-ta"
Çılgın Türkler laf anlamaz (ya)
Sahada saldır saldır
Gel kupayı kaldır
Söyler her gün andım, andım
Türkiye'm kazandın
Kırmızısı kandır kandır
Forma terle yıkandı
Zaman geldi saldır saldır
Gel kupayı kaldır