Sefo’nun Milli Takım için hazırlayıp paylaşmadığı şarkı ortaya çıktı

Ünlü rapçi Sefo, YouTube kanalı Kafalar'a konuk oldu. Sefo, Milli Takım için hazırladığı marşla ilgili konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisinden, 'Bilmem Mi'yi coverlamasını istediğini söyleyen Sefo, kendisinin bunu kabul etmediğini, kendisinin sıfırdan yeni bir marş yapmak istediğini açıkladı.

"SIFIRDAN BİR ŞARKI YAPMAK İSTEDİM"

Sefo, “Bilmem mi? şarkısını 1.5 saatte bitirdim. Sonra dedim ki bu çok hızlı bitti. Türkiye için yapıyorum. Biraz daha özen göstereyim. Sıfırdan bir şarkı yapmak istedim” ifadelerini kullandı.

KULLANICILAR YORUM YAĞDIRDI

Sosyal medyada kullanıcılar, “Keşke bu şarkıyı kullansaymış”, “Federasyonu dinleseydin keşke”, “Bu çok daha iyiymiş” dedi.

“TÜRKİYEM” ŞARKISI HAZIRLAMIŞTI

Şarkıcı Sefo, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan A Millî Takımı için "Türkiye'm" adında özel bir şarkı hazırlamış, şarkı kimileri tarafından beğenilmiş kimileri tarafından ise tepki almıştı.

ŞARKININ SÖZLERİ:

Şampiyon uyan!

Sahada tam gaz sesini duyar

Türkiye bu ya!

Rakip fark etmez her şekil uyar

Ay-Yıldız bu ya!

90 dakika ruhunu koyan

Türkiye bu ya!

Avrupa - Asya sesini duyar

Avrupa merhaba!

Söyle bana

Kupayı kazanacağız sahada

Sok bunu kafana

Saygı dur Ata'ma!

Hatırlamazsan sor babana

Tribün havada, Ay-Yıldız sahada

Golleri köşeye köşeye yaz

Taktik yok bam - bam - bam

Şutları "ra-ta-ta"

Çılgın Türkler laf anlamaz (ya)

Sahada saldır saldır

Gel kupayı kaldır

Söyler her gün andım, andım

Türkiye'm kazandın

Kırmızısı kandır kandır

Forma terle yıkandı

Zaman geldi saldır saldır

Gel kupayı kaldır