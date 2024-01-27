Şehir çöplüğünde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Elleriniz kırılsın

Kaynak: İHA
Şehir çöplüğünde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Elleriniz kırılsın
Eskişehir şehir çöplüğündeki ayrıştırma tesisinde, bir poşetin içinden yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Eskişehir-Seyitgazi yolunda yer alan şehir çöplüğünde çalışan personeller, bebek cesedi buldu.

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Çöp arabalarıyla şehrin farklı yerlerinden getirilen çöplerin incelendiği ayrıştırma tesisinde, beyaz bir poşetin içinde yeni doğmuş, kordonu kesik kız bebeği cesedi bulan çalışanlar, yetkililere durumu bildirdi.

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Cesedi görenlerin ihbar ile olay yerine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

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Kordonun henüz üzerinde olması nedeniyle evde doğduğu anlaşılan bebek cesedi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

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