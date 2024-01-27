Şehir çöplüğünde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Elleriniz kırılsın

Eskişehir-Seyitgazi yolunda yer alan şehir çöplüğünde çalışan personeller, bebek cesedi buldu.

Çöp arabalarıyla şehrin farklı yerlerinden getirilen çöplerin incelendiği ayrıştırma tesisinde, beyaz bir poşetin içinde yeni doğmuş, kordonu kesik kız bebeği cesedi bulan çalışanlar, yetkililere durumu bildirdi.

Cesedi görenlerin ihbar ile olay yerine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

Kordonun henüz üzerinde olması nedeniyle evde doğduğu anlaşılan bebek cesedi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.