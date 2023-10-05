Şehir eşkiyaları kendilerini uyaran kadınlara saldırdı

Hem motosikletle kafenin içinden geçtiler hem de kendilerini uyaran kadınlara tekme tokat saldırdılar. İşte maganda çiftin müşterilere yaşattığı dehşet anları

KAYNAK: İHA
Şehir eşkiyaları kendilerini uyaran kadınlara saldırdı

Beylikdüzü’nde bir kafe sahibi ve kadın müşteriler, işyerinin bahçesinden motosikletiyle geçen sürücüye tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Motosikletli çift hakaretler savurarak kadın müşterilere tekme tokat saldırırken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir kafe sahibi işyerinin bahçesinden geçen motosikletliye “Neden buradan geçiyorsun” diyerek tepki gösterdi. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki kadının da tepki göstermesiyle aralarında sözlü tartışma başladı. Kafe sahibinin içeri girmesinin ardından hakaretlere devam eden çifte ise bahçede oturan kadın müşteriler tepki gösterince ortalık karıştı. Öfkeli çift, kadınlara tekme, tokat ve sandalye ile saldırırken yaşanan o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Burcu Ürüyen, “Dün akşam çalışıyordum. Bahçede 4 kadın oturuyordu. Bahçeden motosikletli bir adam geçti ve kadınlar 'Niye buradan geçiyorsunuz' dedi. Daha sonrasında kavga çıktı, adam kadınlara vurdu. Daha sonrasında polis geldi ama adam kaçmıştı. Kadınlar ise karakola gidip şikayetçi oldu” dedi.

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