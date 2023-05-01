Şehirlerine geri dönmek isteyen depremzedelere ulaşım yardımı yapılacak

AFAD, 6 Şubat depremi sonrasında Afet Bölgesi'nden tahliye edilen depremzedelerin şehirlerine geri dönüşüne yardımcı olacaklarını açıkladı.

Şehirlerine geri dönmek isteyen depremzedelere ulaşım yardımı yapılacak

Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, geri dönmek isteyen vatandaşların bulundukları illerdeki Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan tahliye merkezlerine müracaat etmeleri durumunda, ulaşım noktasında uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu ve yol masraf belgesi düzenlenerek) geri dönüşlerine yardımcı olunacağı belirtildi.

Ayrıca, hafta sonu da dahil olmak üzere, gereken her türlü imkan ve kolaylığın sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada "06/02/2023 tarihli Kahramanmaraş Pazarcık-Elbistan depremi sonrası Afet Bölgesi'nden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın geri dönüş noktasında yoğun taleplerinin olduğu görülmüştür. Bu kapsamda Afet Bölgesi dışındaki illerimizde bulunup, geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan tahliye merkezlerine müracaat etmeleri durumunda (hafta sonu da dahil olmak üzere) ulaşım noktasında uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu ve yol masraf belgesi düzenlenerek) geri dönüşleri hususunda gerekli her türlü imkan ve kolaylık sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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