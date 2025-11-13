İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba, İkinci Meclis önünde ‘Adalet Masası’ kurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Pakize Akbaba'ya destek için geldi.

İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba, “Ey Pervin Buldan diyorsun 'benim kocam da öldü'. Ben çocuklarımı helal lokma yedirdim. Uyuşturucu paralarıyla beslemedim. Haddini bil, senin de ne olduğunu biliyorum. Sen kimsin ki Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsun? Sen kimsin?” Sözlerini kullandı.

Pakize Akbaba, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, “Sayın Tayyip Erdoğan, şimdi al beni karşına, benim sorularıma cevap ver” dedi.

Akbaba, özetle şunları söyledi:

‘BÖYLE GÜNLERE Mİ ŞEHİT VERDİM?’

“30 senedir mücadele ediyorum. Çiçekler de sizin kadar güzel. Şimdi de üniformasız olarak sarılıp oğlumun kokusunu alıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben her zaman konuşmamda diyorum ki, yirmi yaşına kadar bu şehit benimdi. Büyüttüm, besledim, asker ettim ama şimdi Türkiye'nin sahibi. O şehit olduğu için ağlamıyorum. Onun düşmanları ona kurşun sıkan PKK terör örgütüne baştakiler destek verdiği için buradayım, der. Evet, vatan sağ olsun. Yine diyorum vatan sağ olsun. Ben şehidimden sonra 3 tane daha asker gönderdim. Şimdi çıkmışlar, (Terörist başı Abdullah Öcalan için) kimisi lider diyor, kimisi fotoğrafını sıvazlıyor. Kimisi 'Buyursun gelsin meclise' diyor. Şimdi de her konu bitti. Efendim, 'Milletvekilleri mi İmralı'ya gidecek, o mu buraya gelecek' tartışılıyor. Ne o buraya gelecek, ne de milletvekilleri gidecek. Ben buradan söylüyorum. Benim vergimle maaş alıp ceylan derisi koltukta oturan milletvekillerini göreve davet ediyorum. Size hakkım haram olur, vatan haini olursunuz. Sakın onu düşünmeyin. Buraya geldim, Kutsal Atatürk Meclisi'nize geldim. Atatürk de Cumhuriyeti buradan ilan etmişti. Çünkü şehit kanlarıyla sulanmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Meclisi'ne PKK davet ediliyor. Böyle günlere mi şehit verdim?

‘ADALET MASASI KURDUK’

Adalet Masası kurduk. Vatan için millet için cumhuriyet için şehitlerimiz için gözünü, elini, kolunu gazi verdiği gaziler için, yetim kalan şehit çocukları için, öksüz kalan şehit anaları için, evlatsız kalan şehit anaları için kurduk bu masayı, haklıyız. Türkiye bize hak verecek. Adalet isteyeni bu masaya davet ediyorum. İhanet isteyeni vatan hayinliğini yapan da gitsin. Şimdi o kadar güzel isim koymuşlar ki, 'Terörsüz Türkiye' diyorlar. Zaten çocuklarımızın haberini yeni almış kadar üzüldük.

Ama ne yazık ki Pervin Buldan, o Atatürk'ün kurduğu koltukta oturup koltuğu fır döndürüyor. Milletvekillerine parmak salıyor. Ey Pervin Buldan diyorsun 'benim kocam da öldü'. Ben çocuklarımı helal lokma yedirdim. Uyuşturucu paralarıyla beslemedim. Haddini bil, senin de ne olduğunu biliyorum. Sen kimsin ki Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsun? Sen kimsin? Senin amacın o koltukta oturup milletvekillerine parmak sallayıp tehdit etmek. Ben de seni tehdit ediyorum buradan. Hakkın yoktur, in o koltuktan aşağı, layık değilsin oraya. Sen cahil misin? Okumadın mı Anayasa'yı? O koltukta oturan tarafsız olduğunu bilmiyor musun? Çatır çatır konuşuyorsun, parmak sallıyorsun, tehdit ediyorsun. Gel, çık karşıma. Gel adalet masasına yüreğin varsa. Ama gelemezsin. Sizi başkaları yönletiyor... Kürt sahipsiz mi? Ben Kürt'üm de Türk'üm de Alevi'yim de Sünni'yim de sen kimsin ki Kürt'e sahip çıkasın? Kürt gözü karadır. Komşusunun namusuna da bakar. Biri yan gözle baktı mı gözünü oyar. Sen kimsin ki Kürt'e sahip çıkıyorsun?

Şimdi buradan tekrar sesleniyorum Özgür Özel'e. Ben sizin için de buraya Adalet Masası açtım, İmamoğlu için de konuşuyorum. Lütfen gel, Adalet Masası'na.”

Bir vatandaşın Meclis'e giremiyoruz sözleri üzerine Pakize Akbaba, “Ben de giremiyorum kızım. Çünkü bayrak açtım, bir Türk bayrağı açtım. Kaç senedir o Meclis bana yasak. Ama Pervin Buldan gelmiş slogan atıyor PKK için. Dışarıda değil, içeride de atıyor. Şimdi gelsin sıkıysa bu masayı kaldırsın, çağırıyorum onu. Polis de benim evladım, gazeteci de benim evladım, şehit de benim evladım, gazi de benim evladım. Gel bu Adalet Masası'nı kaldır buradan diyorum. Sayın Tayyip Erdoğan, şimdi al beni karşına, benim sorularıma cevap ver. Sen diyorsun ya, 'Sırrı Süreyya'yla, Pervin Buldan'ı da aldım, konuştum, Diyarbakır anaları ağlamasın.' Ya sen her gün beni ağlatıyorsun, ne hakkın var senin?” diye konuştu.