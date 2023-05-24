Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba: Sinan Oğan'ı sildik

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ATA İttifakı’nın alacağı tutum günlerdir merak konusuydu. Dağıldığı kesinleşen ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yaptığı açıklama ile ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu.

14 Mayıs öncesi yaptığı açıklamada “Terör örgütleri ile arasına mesafe koyamayan bize gelmesin. Ne domuz bağı, ne Kandil dağı” diyen Oğan, bu sözlerine rağmen AKP listelerinden Hizbullah’ı terör örgütü olarak tanımayan HÜDA PAR’ı meclise sokan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıkladı.

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, Sinan Oğan'ın açıklamasının ardından bir video paylaştı.

Videoda Akbaba'nın tepkisi gözlerden kaçmadı.

Akbaba “Sinan Oğan siz Atatürk ve Cumhuriyete karşı HÜDA PAR'la aynı sandığa girmeyeceğiz demiştiniz. Sözünüzü tutmadınız. Bizde senin gibi aynı sandığa oy vermeyeceğiz. Bunu iyi bil. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet sahipçisiyiz. Şehitlerimize söz verdik. Asla bu Cumhuriyeti kimse yıkamayacak ve bölemeyecek" dedi.

"Sizin gibi düşünmeyenleri oy vermeye çağırıyorum" diyen Akbaba "Hani demişlerdi ya ‘Al anneni git’ Alın annenizi sandığa gidin. Şehit analarının yüreğine su serpin! Ben Türkiye Cumhuriyeti kadınıyım, şehit anasıyım, Atatürk'ün izinden giden anayım. Ne Mutlu Türküm diyene! Türkiye Cumhuriyete ilelebet yaşanacak. Sinan Oğan'ı sildik” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN DAVA AÇMIŞTI

Şehit Anneleri Derneği Başkanı Pakize Akbaba CHP''nin, 5 Aralık 2017’de kadınların seçme ve seçilme hakkının 83. yıldönümünde düzenlediği "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması" programında bir konuşma yapmıştı.

1993 yılında Van Başkale''de, teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Astsubay Namık Ayhan Akbaba’nın annesi Pakize Alp Akbaba hakkında söz konusu konuşması nedeniyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla dava açılmıştı.

BERAAT ETTİ

4 yıl hapis istemiyle hakkında dava açılan Akbaba’nın hakim karşısına çıktığı duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan''ın avukatları şikâyetlerini geri çektiklerini açıkladı. 6 Kasım 2019’da görülen duruşmada mahkeme, Pakize Akbaba''nın beraatine karar vermişti.

O KONUŞMA YENİDEN GÜNDEMDE

Erdoğan tarafından mahkemeye verilen 70 yaşındaki Şehit Annesi Pakize Akbaba’nın adliye koridorunda yaptığı o çarpıcı konuşma yeniden gündeme geldi.

Akbaba adliye koridorunda yaptığı açıklamada, “Hakkımı helal etmiyorum asla. Hakkımı helal etmiyorum. Benim şehidimin 7 kurşunla şehit olan şehidimin anasını hakim huzuruna çıkarana hakkım haram olsun” ifadelerini kullanmıştı. Hep karşısında duracağım.” ifadelerini kullanmıştı.