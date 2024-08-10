Şehit annesinin bahçesini yaptıran DEM Partili belediye başkanı istifa etti

Budak, 31 Mart seçimlerinde Taşlıçay’da yüzde 60 oyla belediye başkanı seçildiğini hatırlatarak, “Belediye Başkanlığı seçim sürecinde Taşlıçay halkına adaletli ve eşit bir sosyal yaşam sağlama sözü verdim. Ancak, DEM Parti içerisinde bazı kişiler hizmetlerimizi engelliyor veya sekteye uğratıyor. Kozmopolitik ilçemizin tüm halklarına eşit hizmet sağlamak amacıyla DEM Parti’den kendi irademle istifa ediyorum,” dedi.

ŞEHİT ANNESİ GÜLİSTAN TEYZENİN BAHÇE ONARIMI İÇİN SORUŞTURMA

Göreve geldiği günden itibaren kimseyi ayırt etmeden hizmet vermeyi arzuladığını belirten Budak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Parti içerisinde bazı kişiler, ‘X veya Y kişilerine hizmet ediyorsun’, ‘protokollere katılıyorsun’, ‘milli bayramlara katılıyorsun’, ‘Cumhurbaşkanın fotoğrafını neden indirmiyorsun’ gibi söylemlerle bize zaman kaybettiriyorlar. Ayrıca, parti eş başkanı Cemile Duman’ın belediye başkan yardımcısı olması için baskılar yapmaları ve şehit annesi Gülistan teyzenin bahçe onarımı için defalarca soruşturma açılması, aldığımız kararın tetikleyicisi olmuştur.”

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAYRAĞINI İLK MİTİNGİMİZDE NASIL DALGALANDIRDIYSAK…”

Budak, açıklamasının devamında, “Kozmopolitik ilçemizin tüm halklarına, Azeri, Karapapak, Kürt ve tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet sağlamak amacıyla bulunduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden (DEM Parti) kendi irademle istifa ediyorum. Kimse kimsenin hizmet alma hakkını elinden alamaz. Türkiye Cumhuriyeti Bayrağını ilk mitingimizde nasıl dalgalandırdıysak, bundan sonra da belediyemizde dalgalandırarak, halkımızın huzurunda saygıyla eğilerek partiden istifa ediyorum. Başkan seçilme sürecinde emeği geçen herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Bundan sonraki süreçte de eşit ve adaletli bir şekilde hizmetime devam edeceğim,” ifadelerini kullandı.