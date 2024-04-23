Şehit Asteğmen Tayyar Milat kütüphanesi açıldı

Güzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlkokulu ve Ortaokulu'nun yeni kütüphanesi, ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşen bir törenle öğrencilere sunuldu. Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve diğer ilçe protokol üyelerinin de katıldığı açılış töreni, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kaymakam Aktaş ve Belediye Başkanı Tezcan, yaptıkları konuşmalarda eğitimin sadece okul sıralarında değil, kütüphaneler gibi bilgi merkezlerinde de devam ettiğini vurgulayarak, kütüphanenin öğrencilere araştırma ve öğrenme fırsatları sunarak akademik başarılarına katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdiler.

Güzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlkokulu ve Ortaokulu Kütüphanesi'nin açılışı öğrenciler ve eğitim camiası tarafından memnuniyetle karşılanırken, açılış töreninde öğrencilerin hazırladığı gösteriler de izleyicilere sunuldu. Programın sonunda kütüphanenin yapımına destek olan İsmail Milat ve Sultan Milat'a Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş tarafından plaket takdim edildi.