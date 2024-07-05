Şehit Cebrail Acar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cebrail Acar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Düzenleme: Kaynak: İHA

Pençe Kilit Harekatı bölgesi de şehit olan Konyalı İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar son yolculuğuna uğurlandı.

1/13
Şehit Cebrail Acar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı 1

Pençe Kilit Operasyon bölgesinde terör örgütü girilen çatışmada çatışmada Konyalı İstihkam Uzman 33 yaşındaki Çavuş Cebrail Acar şehit oldu.

2/13
Şehit Cebrail Acar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı 2

Şehit Cebrail Acar'ın cenazesi, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Konya'ya getirildi.

3/13
Şehit Cebrail Acar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı 3

Ereğli Ulu Camisi'nde Cuma namazını müteakip düzenlenen cenaze töreninde Acar'ın babası Cevat Acar, annesi Yüksel Acar, eşi Hanife Acar ve yakınları büyük bir üzüntü içindeydi.

4/13
Şehit Cebrail Acar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı 4

Şehidin babası, askerlerin eşliğinde cenaze namazının kılınacağı camiye geldi.

5/13
Şehit Cebrail Acar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı 5

Şehit Acar'ın cenazesi namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığı'ndaki Şehitlik'e dualarla defnedildi.

6/13
Şehit Cebrail Acar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı 6

Şehit Cebrail Acar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 6 yıldır görev yaptığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

.

7/13
Şehit Cebrail Acar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı 7

Cenazeye babası Cevat Acar'ın yanı sıra yakınlar katıldı.

8/13
Şehit Cebrail Acar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı 8

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol mensupları ile askeri ve mülki erkan ile birçok vatandaş katıldı.

9/13
Şehit Cebrail Acar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı 9
10/13
Şehit Cebrail Acar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı 10
11/13
Şehit Cebrail Acar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı 11
12/13
Şehit Cebrail Acar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı 12
13/13
Şehit Cebrail Acar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı 13
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat
Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat
Kepçe operatörüne rekor ceza! Koruma altındaki deniz çayırlarını sökmüştü
Kepçe operatörüne rekor ceza! Koruma altındaki deniz çayırlarını sökmüştü
Vitamin deposu meyvenin iyi gelmediği yer yok! Kilosu 300 liradan satılıyor
Vitamin deposu meyvenin iyi gelmediği yer yok! Kilosu 300 liradan satılıyor
Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji il il sıraladı. Bu saatlere dikkat
Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji il il sıraladı. Bu saatlere dikkat
Kahreden manzara! Bornova'da yanan ormanlar dronla görüntülendi
Kahreden manzara! Bornova'da yanan ormanlar dronla görüntülendi
Dükkanda 85 kediyi alıkoydu rekor ceza yedi
Dükkanda 85 kediyi alıkoydu rekor ceza yedi