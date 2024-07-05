Şehit Cebrail Acar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kilit Operasyon bölgesinde terör örgütü girilen çatışmada çatışmada Konyalı İstihkam Uzman 33 yaşındaki Çavuş Cebrail Acar şehit oldu.
Şehit Cebrail Acar'ın cenazesi, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Konya'ya getirildi.
Ereğli Ulu Camisi'nde Cuma namazını müteakip düzenlenen cenaze töreninde Acar'ın babası Cevat Acar, annesi Yüksel Acar, eşi Hanife Acar ve yakınları büyük bir üzüntü içindeydi.
Şehidin babası, askerlerin eşliğinde cenaze namazının kılınacağı camiye geldi.
Şehit Acar'ın cenazesi namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığı'ndaki Şehitlik'e dualarla defnedildi.
Şehit Cebrail Acar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 6 yıldır görev yaptığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.
.
Cenazeye babası Cevat Acar'ın yanı sıra yakınlar katıldı.
Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol mensupları ile askeri ve mülki erkan ile birçok vatandaş katıldı.