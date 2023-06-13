Şehit cenazesinde Atatürk'ü anmayan imama sert tepki

Suriye'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in cenazesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmayan hocaya "Hoca Atatürk'e de söyle" diyerek tepki gösterildi.

Şehit cenazesinde Atatürk'ü anmayan imama sert tepki

İHA’nın haberine göre, Mersin'in Erdemli ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in toprağa verildiği cenaze töreninde hoca dua ederken CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır "Hoca Atatürk'e de söyle" diyerek seslendi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 36 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Alata Mezarlığı'nda naaşı defnedilirken CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın dua eden hocaya "Hoca Atatürk'e de söyle" diyerek müdahale etti.

Araya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer girerek, şehit yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre devam eden gerginlik, daha fazla büyümeden sona erdi.

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