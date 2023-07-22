Şehit Enes Kırmızıkoç gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen helikopter palinin çarpması sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç için memleketi Van'ın Erciş ilçesinde duygusal bir tören düzenlendi.

KAYNAK: İHA
Şehit Enes Kırmızıkoç gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

26 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Erciş Şehit Rıdvan Çelik Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Örene Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Ailesinden helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, mahalledeki Suffe Camisi bahçesine taşındı. Camide düzenlenen cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç, mahalle mezarlığına gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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