Erden Timur mesajı çaktı Okan Buruk cevap verdi. Galatasaray taraftarı çıldırdı

Süper Lig'de bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray şampiyonluğa kilitlenmiş durumda.

Taraftarın sevgilisi, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, kritik karşılaşmalar öncesi bir akım başlattı. Yayınladığı video ile taraftarlara seslenen Erden Timur, "Üzerimizde sarı kırmızı, kalbimizde Galatasaray, 100. yıl formamızla her yerdeyiz. ​Sen de sevdanı gururla göstermek istiyorsan challenge'a katıl, videonu ya da fotoğrafını çekerek bir arkadaşını davet et, her yerde olduğumuzu herkese gösterelim" mesajı yayınladı.

Erden Timur'un bu mesajına teknik direktör Okan Buruk'tan videolu mesaj geldi. Buruk, "Erden Bey dediklerinize sonuna kadar katılıyorum. Burada aynı hırs aynı istekle yeni zaferler için çalışıyoruz. Ben de 100b yıl formamı giydim. Çünkü birlikte her yerdeyiz" ifadesini kullandı.