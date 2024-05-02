Erden Timur mesajı çaktı Okan Buruk cevap verdi. Galatasaray taraftarı çıldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erden Timur mesajı çaktı Okan Buruk cevap verdi. Galatasaray taraftarı çıldırdı
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı Erden Timur yayınladığı videoyla yeni bir akım başlattı. Okan Buruk hemen destek videosu paylaştı.

Süper Lig'de bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray şampiyonluğa kilitlenmiş durumda.

whatsapp-image-2024-05-02-at-17-18-35.jpeg

Taraftarın sevgilisi, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, kritik karşılaşmalar öncesi bir akım başlattı. Yayınladığı video ile taraftarlara seslenen Erden Timur, "Üzerimizde sarı kırmızı, kalbimizde Galatasaray, 100. yıl formamızla her yerdeyiz. ​Sen de sevdanı gururla göstermek istiyorsan challenge'a katıl, videonu ya da fotoğrafını çekerek bir arkadaşını davet et, her yerde olduğumuzu herkese gösterelim" mesajı yayınladı.

whatsapp-image-2024-05-02-at-17-16-10.jpeg

Erden Timur'un bu mesajına teknik direktör Okan Buruk'tan videolu mesaj geldi. Buruk, "Erden Bey dediklerinize sonuna kadar katılıyorum. Burada aynı hırs aynı istekle yeni zaferler için çalışıyoruz. Ben de 100b yıl formamı giydim. Çünkü birlikte her yerdeyiz" ifadesini kullandı.

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Efes 2 yıl Mijatovic'e emanet
Efes 2 yıl Mijatovic'e emanet
TFF ile kulüpler arasında zart zurt buhranı
Fenerbahçeli yıldıza bir talip daha
TFF derbi cezasını kesti. Beşiktaş'a şok
Kulüpler Büyükekşi'nin uykularını kaçıracak belgeyi açıkladı. TFF ışık hızında inkar etti
TFF 94 imzayı açıkladı
Bodrumspor'da ikaz üzerine ikaz
Son Haberler
Şekip Mosturoğlu işbaşı yaptı. Ali Koç'tan flaş karar Spor
Şekip Mosturoğlu işbaşı yaptı. Ali Koç'tan flaş karar
Son dakika… Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yangın Gündem
Son dakika… Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yangın
Ukrayna Postahanesi'nden Putin'i sinirlendirecek girişim Dünya
Ukrayna Postahanesi'nden Putin'i sinirlendirecek girişim
YSK kesin seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak Gündem
YSK kesin seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak
Sürücüsüz kamyon 29 çocuğu ezdi Dünya
Sürücüsüz kamyon 29 çocuğu ezdi
Erdoğan Özel görüşmesinde şekerliğin arkasındaki cihaz dikkati çekti. Cihaz ne işe yarıyordu? Gündem
Erdoğan Özel görüşmesinde şekerliğin arkasındaki cihaz dikkati çekti. Cihaz ne işe yarıyordu?
Gözlük camını kristal gibi yapıyor. Meğer yanlış biliyormuşuz İpucu
Gözlük camını kristal gibi yapıyor. Meğer yanlış biliyormuşuz