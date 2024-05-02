Erdoğan Özel görüşmesinde şekerliğin arkasındaki cihaz dikkati çekti. Cihaz ne işe yarıyordu?

CHP lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında beklenen görüşme gerçekleşti. AKP Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmede iki liderin arasındaki şekerliğin arkasında yer alan cihaz dikkatleri çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasında merakla beklenen yüz yüze görüşme AKP Genel Merkezinde gerçekleşti. İki liderin görüşmeleri henüz başlamadan foto muhabirlerine hem ayakta ele sıkışarak hem de oturarak pozlar verdi.

Basına verilen pozlardaki bir detay dikkatleri üzerine çekti. Erdoğan ile Özel arasında yer alan sehpanın üzerindeki işlemeli şekerliğin tam arkasında yer alan pilli bir cihazın ne olduğu ve ne işe yaradığı merak konusu oldu.

Bir avuç büyüklüğündeki siyah ters çevrilmiş çift pilli cihazın ne olduğu ve neden orada bırakıldığı akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

Görselin detayları yakından incelendiğinde uzaktan kumandalı bir cihaz olduğu tahmin edilmekle beraber neden ters bir şekilde ve pillerinin kapaksız bir şekilde olduğu da sorulan sorular arasında yer aldı.

ERDOĞAN’IN SAĞ TARAFINDAKİ KOLTUK KİMİN İÇİNDİ?

Yapılan görüşmede verilen pozlarda dikkat çeken detaylardan birisi de Erdoğan’ın hemen sol tarafında olan tekli koltuğun boş bir şekilde durmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel arasında yapılan görüşmede Erdoğan’a Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Özgür Özel’e ise CHP’li Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Namık Tan eşlik etti.

Özgür Özel’in yanındaki ikili koltukta Namık Tan yer alırken, karşı tarafındaki aynı koltukta Numan Kurtulmuş yer aldı. Tan ve Kurtulmuş arasındaki ahşap orta sehpanın üzerinde de yine motifli bir şekerlik yer aldı.

ERDOĞAN’IN MASASINDA NELER VARDI?

İki liderin görüşmesi AKP Genel Merkezinde yer alan Erdoğan’ın çalışma odasında yapıldı. Erdoğan’ın çalışma masasının üzerinde ve terazi ve kendisi ile özdeşleşen Rabia işareti vardı. Dolma kalem ve tüylü kalemin de yer aldığı masada bir de görüşmelerini gerçekleştirdiği telefon vardı.

Erdoğan’ın makam koltuğunun hemen arkasında ise büyükçe bir Mustafa Kemal Atatürk resminin yer aldığı dikkatleri çekti.

BAYRAKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan’ın hemen arkasındaki bej rengi fon ve AKP ambleminin yer aldığı mat beyaz perdenin hemen önünde 2 adet AKP bayrağı varken bir Türk bayrağı ve bir de AKP Genel Merkezi olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı forslu Türk bayrağı yer aldı.

TEMSİLCİLER ARASINDA ÇİÇEKLER

Özel ile onunla beraber görüşmeye gelen Namık Tan’ın arasına bir yapay gül demeti konulurken aynı çiçek aranjmanı Erdoğan ile Elitaş arasında da yer aldı.

Erdoğan’ın oturduğu koltuk, misafir olarak ağırladığı Özel’in tekli koltuğuna kıyasla daha ağır ve daha fazla işlemeli olduğu görüldü.

CHP’DE DOSYA DETAYI. O KARA DOSYADA NELER VAR?

Özel’e eşlik eden Namık Tan’ın kucağında dizlerinin hemen üzerinde siyah kaplı bir dosya olduğu görüldü. Bu dosyanın hemen üzerinde ise görüşmede önemli noktaların not edilmesi için bir not defteri vardı.

Mustafa Elitaş’ın elinde ve kucağında hiçbir şeyin yer almadığı görüldü. Ellerini birbirine bağlayan Elitaş’ın sol bileğinde yer alan dijital göstergeli kol saatinin ise ekranın yandığı görüldü. Görsellerde ufak bir detay olarak yer alan bu saatin ekranının bir bildirim gelmesinden dolayı mı yandığı yoksa saati kontrol etmek için Elitaş tarafından mı yakıldığı bilinmiyor.

GÖRÜŞME NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Erdoğan ile görüşme talebi ilk olarak CHP lideri Özgür Özel tarafından talep edilmişti. İlk olarak 23 Nisan tarihinde TBMM resepsiyonunda 15 dakikalık görüşme gerçekleştirmişti.

Daha sonra ise görüşmenin nerede olacağı merak ediliyordu. Çankaya talebi Özel tarafından dile getirilirken son olarak görüşmenin AKP Genel Merkezinde yapılacağı kararlaştırılmıştı.

ŞEKERLİĞİN ARKASINDAKİ CİHAZ

İki liderin arasında yer alan ahşap sehpanın üzerindeki şekerliğin arkasındaki ters çevrilmiş ve pilleri gözüken cihazın ne olduğu ve ne işe yaradığı merak edilirken bu cihazın bir uzaktan kumanda olduğu yönündeki tahminler ağır bastı.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK

Erdoğan ile Özel arasında yapılan görüşmede CHP tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında ekonomi ve anayasa hakkında görüşüleceği, bununla beraber sık sık belirtilen anayasa hakkında tarafların uzlaşması için AKP tarafından talep edilmesi bekleniyor.