Şehit iki polis memuru için Şanlıurfa'da tören

Barış Pınar Hareket Bölgesi'nde bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan polis memurları Resul Barutu ile Özgür Barçın törenle memleketlerine uğurlandı.

Şehit iki polis memuru için Şanlıurfa'da tören

Şehit polisler Barutçu ile Barçın’ın cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak GAP Havaalanı'na getirildi.

Buradaki törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Kahraman arkadaşlarımızı kaybettik, acımız çok büyük. Ancak bilinmelidir ki gücümüz, cesaretimiz ve kararlılığımız daha da büyük. Bugün gözyaşımızı içimize akıtacağız, hainleri de asla sevindirmeyeceğiz. Ben buradan PKK'ya, PKK'nın kollarına, onun sempatizanlarına ve işbirlikçilerine seslenmek istiyorum, alçak emellerinize asla ulaşamayacaksınız, asla kazanamayacaksınız. Biz hiçbir zaman yeise kapılmadık, kapılmayacağız. Biz bu topraklara çok ağır bedeller ödedik, bu toprakların ne ilk şehidi ne de son şehidi. Bizlere bu acıyı yaşatan hain terör örgütü PKK/PYD'nin her türlü uzantıları, onların destekçileri ve işbirlikçileri şunu iyi bilin, ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan saldırılarınıza karşı, kahraman silah arkadaşlarımızın kararlı mücadelesiyle sizleri kendi kanınızda boğarak bu saldırıların bedelini çok ağır biçimde ödeteceğiz."

Törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma çoban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile asker ve polisler katıldı.

Törenin ardından şehit Barutçu'nun naaşı Osmaniye'ye, Barçın'ın naaşı ise Ankara'ya askeri uçakla gönderildi.

Şanlıurfa Akçakale sorumluluk bölgesindeki Tel Abyad'da, terör örgütü PKK/PYD'nin yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemelere müdahale esnasında dün patlayıcılar infilak etmiş, olayda 2 polis memuru ile 1 yerel polis şehit olmuş, 7 polis memuru ile 4 yerel polis yaralanmıştı.

sehit-iki-polis-memuru-icin-sanliurfada-toren-yenicag-10.jpg

sehit-iki-polis-memuru-icin-sanliurfada-toren-yenicag-9.jpg

sehit-iki-polis-memuru-icin-sanliurfada-toren-yenicag-8.jpg

sehit-iki-polis-memuru-icin-sanliurfada-toren-yenicag-7.jpg

sehit-iki-polis-memuru-icin-sanliurfada-toren-yenicag-6.jpg

sehit-iki-polis-memuru-icin-sanliurfada-toren-yenicag-5.jpg

sehit-iki-polis-memuru-icin-sanliurfada-toren-yenicag-4.jpg

sehit-iki-polis-memuru-icin-sanliurfada-toren-yenicag-3.jpg

sehit-iki-polis-memuru-icin-sanliurfada-toren-yenicag-2.jpg

sehit-iki-polis-memuru-icin-sanliurfada-toren-yenicag-1.jpg

Öne Çıkanlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Son Haberler
Kadınlar topluyor. O meyvenin yaprağının kilosu 25 TL Güncel
Kadınlar topluyor. O meyvenin yaprağının kilosu 25 TL
Pınar Aylin güzelliği ile yıllara meydan okuyor. 90'lara damga vurmuştu Magazin
Pınar Aylin güzelliği ile yıllara meydan okuyor. 90'lara damga vurmuştu
Erdoğan'ın Aleviler için 'tür' demesine Akşener'den sert tepki Siyaset
Erdoğan'ın Aleviler için 'tür' demesine Akşener'den sert tepki
Mucize kurtuluş! Yaşadığı olayın şokuyla bir anda... Güncel
Mucize kurtuluş! Yaşadığı olayın şokuyla bir anda...
İstanbul Finans Merkezi'nin tamamı kısa sürede açılacak Ekonomi
İstanbul Finans Merkezi'nin tamamı kısa sürede açılacak
D-100 Karayolu’nda kendine yere bıraktı. Ortalık karıştı Güncel
D-100 Karayolu’nda kendine yere bıraktı. Ortalık karıştı
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor Siyaset
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor