Şehit kızına doğum günü sürprizi

Doğum günü kutlamasında konuşan Kaymakam Furkan Çakır, şehitlerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını belirterek, milletin kahraman evlatlarına minnettar olduğunu ifade etti. İkranur Acar'a doğum günü kutlamasının ardından, hediyeler verildi, Jandarma aracıyla ilçe turu attırıldı.
Programa, Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan İpek, İlçe Emniyet Amiri Seyfettin Güveli, şehidin silah arkadaşları ve ailesi katıldı.
Jandarma uzman çavuş Mehmet Acar 4 Eylül 2019 tarihinde Mardin'in Ömerli ilçesinde, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olmuştu.