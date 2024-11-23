Şehit kızına doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA
Şehit kızına doğum günü sürprizi

Mardin'in Ömerli İlçe Kaymakamı Furkan Çakır, şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Acar'ın kızı İkranur Acar'ı doğum gününde yalnız bırakmadı. Kaymakam Çakır, şehidin kızı İkranur'a doğum günü dolayısıyla çeşitli hediyeler takdim etti.

Doğum günü kutlamasında konuşan Kaymakam Furkan Çakır, şehitlerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını belirterek, milletin kahraman evlatlarına minnettar olduğunu ifade etti. İkranur Acar'a doğum günü kutlamasının ardından, hediyeler verildi, Jandarma aracıyla ilçe turu attırıldı.

aw335129-01.jpg

Programa, Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan İpek, İlçe Emniyet Amiri Seyfettin Güveli, şehidin silah arkadaşları ve ailesi katıldı.

aw335129-02.jpg

Jandarma uzman çavuş Mehmet Acar 4 Eylül 2019 tarihinde Mardin'in Ömerli ilçesinde, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olmuştu.

aw335129-03.jpg

aw335129-04.jpg

aw335129-05.jpg

aw335129-06.jpg

Son Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistlerde kar temizliği
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistlerde kar temizliği
İstanbul'da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
Bakan Yumaklı: Tarımdan ulaşıma güçlü bir Türkiye var
Bakan Yumaklı: Tarımdan ulaşıma güçlü bir Türkiye var
Dijital toplayıcılık psikolojisine bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri eşliğinde bakış
Dijital toplayıcılık psikolojisine bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri eşliğinde bakış
Dağın yamacında buz pateni yaptı
Dağın yamacında buz pateni yaptı