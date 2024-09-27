'Şehit Kokusu' parfümüne Bakanlıktan inceleme

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile parfüm satışı yapan bir kişi 'şehit kokusu’ ismini verdiği parfümlerin satışı için dini ve milli değerleri kullanmıştı.

Sosyal medya üzerinden büyük tepki gören paylaşım üzerine bakanlık harekete geçti. Tanıtım videosunda ‘bedir kokusu’, ‘Şehit kokusu’ gibi isimler verdiği parfümlerini müşterilerine sunan işletme ile ilgili Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ‘Şehit Kokusu’ ismini verdiği parfümü satan işletmeye para cezası kesildiğini açıkladı.

Gürcan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde haberlere konu olan ‘selamesans_selamcarsaf’ isimli Instagram hesabında yer alan ‘Şehit kokusundan hazırladık’ şeklindeki ifadeler hakkında Bakanlığımızca resen inceleme başlatılmış ve aşağıdaki işlemler tesis edilmiştir.

Reklam Kurulu tarafından toplumun milli ve manevi hassasiyetlerinin istismar edilmesi nedeniyle anılan reklamlar hakkında 3 ay süre ile tedbiren durdurma kararı verilmiş ve bu karar İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü vasıtasıyla ilgili şahsa elden tebliğ edilmiştir."

"Söz konusu paylaşımlar, Reklam Kurulu’nun ilk toplantısının yapılacağı 8/10/2024 tarihinde görüşülerek, reklam veren hakkında 6502 sayılı Kanun’un 77/12’nci maddesinde öngörülen 550 bin 59 TL idari para cezası uygulanabilecektir.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ayrıca Ticaret İl Müdürlüğümüzce reklam verene ait iş yerinde bugün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54’üncü maddesinde yer alan ‘Fiyat Etiketi’ mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen denetimde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 52 bin 800 TL idari para cezası uygulanmıştır."

Sosyal medyadaki videoda tanıtımı yapan şahıs "Size 6 farklı kokudan bahsedeceğiz. Okan Bey için 6 kokumuzu hazırladık, bunları size de şimdi açıklayacağım. Bedir, Mevlana, Misk, Şehit kokusu, Kaşmir ve Payitaht kokusundan hazırladık. Sizler de isterseniz bize ulaşın" ifadelerini kullandı.