Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kimdir

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı'nın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın vefatının 6’ncı yılında anılıyor. Peki, Aybüke Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli…

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kimdir

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmıştı. Genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.1-001.jpgBatman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı'nın aracına yönelik saldırıda ağır yaralanan kaldırıldığı hastanede şehit edilen Aybüke Öğretmen Batman'a atandığını öğrendiğinde sosyal medya hesabı üzerinden "öğretmen oldum ben" paylaşımında bulunmuştu.

Çorum'un Osmancık ilçesindeki en büyük parka şehit öğretmenin ismi verilmişti. Osmancık Belediyesi, Koyunbaba Mahallesi'ne inşa edilen 4 bin 600 metrekarelik parkın ismini "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Parkı" olarak belirlemişti.s2.jpgŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

Şenay Aybüke Yalçın (1994 - 2017), Kanlı terör örgütü PKK tarafından öldürülen Türk öğretmen. 1994 yılında Çorum Osmancık'ta doğdu. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü''nden mezun oldu. 2016''da Batman''ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı. Aynı zamanda izci lideriydi.s3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

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