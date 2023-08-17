Şehit özel harekat polisine son veda

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp, son yolculuğuna uğurlandı.

KAYNAK: AA
Şehit özel harekat polisine son veda

Şehit Yusuf Çağatay Sanalp'in cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi. Tabutu başında polisler nöbet tuttu.

Şehidin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Törene katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

İkindi vakti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarılarak, Karşıyaka Polis Şehitliği'ne götürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çelenk gönderdiği cenaze törenine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in yanı sıra çok sayıda güvenlik personeli katıldı.

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