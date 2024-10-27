Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için mevlit okutuldu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü'nün koordinesinde düzenlenen programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, bazı il protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Şimşek, acılı aileye başsağlığı dileklerini ileterek, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet diledi. Program boyunca dualar edildi. Katılımcılar Yılmaz ailesinin acısını paylaşıp başsağlığı dileklerini iletti.