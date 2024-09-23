Şehit polisimizin vurulma anı ortaya çıktı

Ümraniye’de yaşanan olayda, polislerle arbede yaşayan şüpheli şahıs, bir polis memurunun silahını alarak etrafa ateş açtı. Bu sırada ağır yaralanan polis memuru Ş.Y., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

POLİS HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Olay, saat 23.15’te Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çeşitli suçlardan 26 kaydı bulunan 19 yaşındaki Y.E.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken bir polis memurunun silahını alarak polislere ve çevreye ateş açtı. Polislerin karşılık verdiği çatışmada ağır yaralanan polis memuru Ş.Y. (27), hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli şahıs yaralı olarak yakalandı ve hakkında kasten yaralama ve öldürme suçlarından soruşturma başlatıldı.

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İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “22.09.2024 tarihinde Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından ‘motosiklet hırsızlığı’ suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarda; çeşitli suçlardan 26 kaydı bulunan Y.E.Ç. (19), 23.09.2024 tarihinde Ihlamurkuyu Mahallesi’nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arbede yaşamış, görevli memurun silahını alarak memurlara ve çevredeki şahıslara ateş etmeye başlamıştır. Ş.Y. (27) isimli kadın polis memuru şüpheli şahsın açtığı ateşe karşılık vermiştir. Olay esnasında yaralanan görevli memurlar ve şüpheli şahsın annesi P.G. (43), ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmış, kahraman polisimiz Ş.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. K.H.S. isimli polis memuru ve P.G. isimli şahsın hastanede tedavileri devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Y.E.Ç. isimli şüpheli şahısın yaralı şekilde gözaltına alındığı ve "kasten öldürme-kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı ifade edildi.