Şehit polisin kızından yürekleri sızlatan mezuniyet konuşması

Diyarbakır’da 2015 yılında hain bir saldırıda şehit düşen Özel Harekat Polisi’nin kızı, Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde birincilikle mezun olarak büyük bir başarıya imza attı.

Mezuniyet töreninde yaptığı duygu yüklü konuşma, dinleyenleri gözyaşlarına boğarken, sosyal medyada paylaşılan videosu kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

Mezuniyet töreninde kaydedilen konuşma videosu, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Kullanıcılar, genç mezunun azmi ve vefasından övgüyle bahsederken, videoya “Vatan size minnettar”, “Şehidimizin kızı gururumuz oldu” gibi yorumlar yağdı.

Video, kısa sürede platformlarda en çok izlenen ve paylaşılan içerikler arasına girerek adeta bir fenomene dönüştü.

Bu anlamlı hikâye, Türkiye’nin dört bir yanında yankı uyandırırken, genç mezunun azmi ve vatan sevgisi, herkese ilham kaynağı oldu.

Şehit kızının duygulandıran konuşması şu şekilde:

"TEDAVİ ÜCRETLERİNİ BİZLER ÖDEDİK"

Başkan Cüneyt Üniversitesi kurucusu, Profesör Doktor Sayın Mehmet Haberal, Sayın Müteveli Hayeti Başkanı ve üyelere, Sayın Millet Vekillerim, Sayın Rektörüm, Sayın Öncek Rektörlerim, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlar ve Dekan Yardımcıları, Sayın Eğitim Koordinatörleri, Sayın Ankara Diş Ekimleri Odası Başkanı, Sayın Öğretim üyeleri, Sevgili Ayliler ve Sevgili Dönem Arkadaşlarım.

Her şey dön önce bu güzel günde bir arada olmaktan derin bir mutluluk duyduğumu paylaşmak isterim. Hepiniz hoş geldiniz. Beş yıllık bu uzun serüvene şöyle geriye dönüp bir baktığımda birlikte ne çok ana biriktirmişiz. Burada olan bir çok arkadaşımın tecrübettiği üzere diş ekimini okumak çok da kolay olmadı.

Kimi zaman güldük, kimi zaman ağladık, kimi zaman çok ağladık. Kimi zaman ailelerimizden çok birbirimizi gördük, kimi zaman kotalarımızı doldurabilmek adına kazandığımız pek cüzdi maaşlarımızla haslının tedavi ücretlerini bizler ödedik.

Kimi zaman hasta bulabilmek için pazardaki taksi duraklarındaki donmuştaki abilerle ahbap olduk.

Kimi zaman geldi, ünitlerimizdeki reflektör bile olduk. Ama olduk ama oldu bugün burada mezun oluyoruz.

"HOCAMADA TEŞEKKÜRÜ BORÇ GÜLERİM"

Hem kendi adıma hem sevgili arkadaşların meslektaşlarım adına çok büyük bir sevinç ve gurur içerisindeyim. Bununla birlikte izninizle şahsi olarak birkaç teşekkürimi ifade etmek isterim. Bugün bu konuşmayı Kusura bakmayın, benim için çok büyük sağlık hocam.

Bugün bu konuşmayı beni çok ıslaklardın izlediğini ve gururlandığını bildiğim babam. Şehit Ahmet Kabukçi'ye ve senelerdir hem anne hem baba olan. Kıymetli annem Nurşan Kabukçi'ye itaf ediyorum.

Her koşulda arkamda dimdik duran biricik ablam Şehit Aya. Evimizin neşesi küçük kardeşimiz Eynab'e de teşekkür ediyorum. Ayrıca... Ayrıca mesleki tecrübeleriyle gelişme kaydetmemiz sağlayan ve güvenine her daim hissettiğim diş hekimi Utkutan hocamada teşekkürü borç gülerim.

Ve elbette yakın dostlarım Elif ve Arda tüm sınıf arkadaşlarım. Birlikte geçirdiğimiz bu güzel yıllar için teşekkür ediyor. Tüm dönem arkadaşlarım hepinizi tebrik ediyorum. Son olarak profesör başta profesör doktor Mehmet haber al hocamız ve hem teori, hem pratik anlamda bizleri yetiştiren hocalarıma teşekkür ederim."