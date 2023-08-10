Şehit sayısı 6'ya yükseldi. Yüreğimiz bir kez daha yandı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in şehit olduğunu açıkladı.

Şehit sayısı 6'ya yükseldi. Yüreğimiz bir kez daha yandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu 5 asker şehir olmuştu. Bir acı haber daha geldi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in de şehit olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

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5 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ile Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, yaralanan 3 asker hastaneye kaldırılmış, yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ ve Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

Kozlu Merkez Mahallesi Şehit Recep Eraslan Caddesi'nde yaşayan baba Mehmet Emin ile anne Yasemin Sezer'e oğullarının, Topbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Aleyna Sezer'e ise eşinin şehadet haberi yetkililerce verildi.

Şehidin evine ve baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Sezer'in 6 aylık erkek bebeğinin olduğu öğrenildi.

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