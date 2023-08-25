Şehit uzman çavuş Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in (31) cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

KAYNAK: AA
Şehit uzman çavuş Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Akkuş ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi meydanında düzenlenen törende, şehidin babası İsa, annesi Hatun, eşi özel harekat polisi Sultan, kardeşleri Yaşar, Kuzey ve Yeşim Demir, taziyeleri kabul etti.

Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekilli Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Ordu Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Ordu Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İki gün sonra doğum günü olduğu öğrenilen Demir'in cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Yeşilköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

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