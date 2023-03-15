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Şehit uzman çavuş toprağa verildi

Manisa'da görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan 29 yaşındaki Uzman Çavuş Sefer Tangal, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 16:47
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Şehit uzman çavuş toprağa verildi

Şehit uzman çavuş toprağa verildi
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İHA'nın haberine göre, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Sefer Tangal, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 

Sefer Tangal'ın naaşı Kavak ilçesi Çalbaşı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek burada helallik alındı. Türk bayraklarına sarılı tabutuna sarılan Sefer Tangal'ın babası Ali Tangal ve annesi Hacer Tangal ayakta durmakta zorlandı. 

Helalliğin ardından Sefer Tangal için Çalbaşı Mahalle Camisi'nde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Tangal, kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye Samsun İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Vezirköprü Kaymakamı ve Kavak Kaymakam Vekili Halid Yıldız, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Kavak Belediye Başkan Vekili Abdullah Öksüz, Kavak İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Kavak İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli, siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

 

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