Şehitkâmil'de rozetler takıldı

Kaynak: ANKA
Şehitkâmil'de rozetler takıldı

Cumhuriyet Halk Partisi’ne yeni katılanlara rozetlerini takan Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Biz büyük bir aileyiz, daha da büyüyeceğiz" dedi.

Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni üye törenine katıldı. Partililere rozetlerini takan Başkan Yılmaz, "Biz büyük bir aileyiz, daha da büyüyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yeni üye olan vatandaşlar için tören düzenlendi. 8 Şubat Mahallesi’nde gerçekleşen törene, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, meclis üyeleri ve parti yöneticileri katıldı.

Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yeni partililere, "Baba evine hoş geldiniz" sözleriyle seslendi. CHP’nin 30 yıldır iktidarda olmadığını anlatan Yılmaz, "Arkadaşlarımız 30 yıl boyunca bunun için mücadele etti. Aydınlık yarınlarımız için çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

Başkan Yılmaz, konuşmaların ardından yeni partililere rozetlerini taktı.

Son Haberler
Erdoğan, Barzani görüşmesi başladı
Erdoğan, Barzani görüşmesi başladı
At Yaylası'nda doğanın tadını çıkardılar
At Yaylası'nda doğanın tadını çıkardılar
Mehmet Şimşek’in üç gündür fellik fellik aradığı Bakan sırra kadem bastı!
Mehmet Şimşek’in üç gündür fellik fellik aradığı Bakan sırra kadem bastı!
Su samuruna martı saldırdı
Su samuruna martı saldırdı
Ankara'da yaşayanlar dikkat! Hava sıcaklıkları 6 -12 derece düşecek
Ankaralılar dikkat! Yarın hava buz kesecek...