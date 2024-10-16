Şehitkâmil'de rozetler takıldı

Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni üye törenine katıldı. Partililere rozetlerini takan Başkan Yılmaz, "Biz büyük bir aileyiz, daha da büyüyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yeni üye olan vatandaşlar için tören düzenlendi. 8 Şubat Mahallesi’nde gerçekleşen törene, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, meclis üyeleri ve parti yöneticileri katıldı.

Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yeni partililere, "Baba evine hoş geldiniz" sözleriyle seslendi. CHP’nin 30 yıldır iktidarda olmadığını anlatan Yılmaz, "Arkadaşlarımız 30 yıl boyunca bunun için mücadele etti. Aydınlık yarınlarımız için çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

Başkan Yılmaz, konuşmaların ardından yeni partililere rozetlerini taktı.