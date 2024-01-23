Şehitler için konvoy düzenlendi

İstanbul Taksi Şoförleri Derneği öncülüğünde toplanan taksiciler Kadıköy, Küçükçekmece, Bağcılar, Beşiktaş ilçelerinde toplanarak şehitler için konvoy oluşturdu.

Yenikapı Meydanı'nda toplanan şehitler için dua okuyup basın açıklamasında bulundu. Programa İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Dündar ve İstanbul’un birçok ilçesinden çok sayıda taksici katılım gösterdi.

Anma programında İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Dündar konuştu.

Dündar, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu vatanın evlatları bu zamana kadar teröre teslim olmaz. Terör örgütü mensuplarına ve destekçilerine anayasamızın 3’üncü maddesinin ilk hükmünü hatırlatmak istiyoruz. Bu maddeyi hiçbir vatan haini aklından çıkarmasın.” dedi.

