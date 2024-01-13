Şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaştırıldı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralandı.

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, Sayın'ın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan babası Hacı annesi Emine Sayın'a şehadet haberini verdi.

Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Serkan Sayın'ın 5 kardeşinin olduğu, abisinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER KEMAL BATUR

Çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi de Niğde'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Batur'un Efendibey Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, baba Cuma ile anne Hatice Batur'a şehadet haberini verdi.

İtfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı.

Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

Şehidin bekar ve üç erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HAKAN GÜN

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin oturduğu binaya Türk bayrağı asıldı.

Gün'ün bekar olduğunu öğrenildi.