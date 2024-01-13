Şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaştırıldı

Kaynak: AA
Şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaştırıldı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizin acı haberleri ailelerine ulaştırıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralandı.

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, Sayın'ın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan babası Hacı annesi Emine Sayın'a şehadet haberini verdi.

Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Serkan Sayın'ın 5 kardeşinin olduğu, abisinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaştırıldı

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER KEMAL BATUR

Çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi de Niğde'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Batur'un Efendibey Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, baba Cuma ile anne Hatice Batur'a şehadet haberini verdi.

İtfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı.

Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

Şehidin bekar ve üç erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.

Şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaştırıldı

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HAKAN GÜN

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin oturduğu binaya Türk bayrağı asıldı.

Gün'ün bekar olduğunu öğrenildi.

Şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaştırıldı

Son Haberler
Moody's'ten Türkiye kararı: Not görünümü ‘pozitif’e çevrildi Ekonomi
Moody's'ten Türkiye kararı: Not görünümü ‘pozitif’e çevrildi
Seçil Erzan vurgununda Fatih Terim ve bankanın rolü Yazarlar
Seçil Erzan vurgununda Fatih Terim ve bankanın rolü
Irak ve Suriye kuzeyine operasyon: 29 hedef imha edildi. MSB duyurdu Gündem
Irak ve Suriye kuzeyine operasyon: 29 hedef imha edildi. MSB duyurdu
Kastamonu'da deniz taştı, sokaklar su altında kaldı Yaşam
Kastamonu'da deniz taştı, sokaklar su altında kaldı
Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı: 3 bakan, Genelkurmay ve MİT Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Gündem
Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı: 3 bakan, Genelkurmay ve MİT Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak
ABD: İran'la bir çatışma peşinde değiliz Dünya
ABD: İran'la bir çatışma peşinde değiliz