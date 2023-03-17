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Şehitlik 18 Mart’a hazırlanıyor

Düzce Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde şehitlikte hazırlık yaptı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 15:46
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Şehitlik 18 Mart’a hazırlanıyor

Şehitlik 18 Mart’a hazırlanıyor
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İHA’nın haberine göre, Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde Şehir mezarlığında bulunan şehit mezarlarındaki bayraklar yenilenip, bakımları yapıldı.

Zabıta ekipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle şehir mezarlığında bulunan şehit mezarlarının Türk bayraklarının yenilenmesini sağladı.

Mezarlıklar müdürlüğü ise periyodik temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiği şehitliğin bakımlarını gerçekleştirerek yapılacak tören öncesi hazırlıklarını tamamladı.

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