Şehre su veren ikinci baraj da kurudu. Bodrum'da tehlike çanları çalıyor

Turizm cenneti Bodrum’da iki barajın kurumasıyla birlikte bazı mahallelere 10 gündür su verilemiyor. Mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar yetkililere seslenerek yardım istedi.

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Şehre su veren ikinci baraj da kurudu. Bodrum'da tehlike çanları çalıyor 1
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Şehre su veren ikinci baraj da kurudu. Bodrum'da tehlike çanları çalıyor 2

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da kenti besleyen Mumcular ve Geyik barajları kuruyunca kapatıldı.

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Şehre su veren ikinci baraj da kurudu. Bodrum'da tehlike çanları çalıyor 3

Yaşanan su krizi nedeniyle yarımada genelinde zaman zaman su kesintileri yaşanmaya başladı. Çırkan Mahallesi’nde bazı evlerde 10 güne varan su kesintileri oldu.

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Şehre su veren ikinci baraj da kurudu. Bodrum'da tehlike çanları çalıyor 4

Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü, kendisine ait tankerle su kesintilerinin yaşandığı evlere su götürmeye başladı.

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Şehre su veren ikinci baraj da kurudu. Bodrum'da tehlike çanları çalıyor 5

Vatandaşlar, tankerden doldurdukları damacana, pet şişe, bidonlarla evlerindeki depolara su taşıdı. Yaşanan su krizi nedeniyle mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden bir an önce su sorununa çözüm bulunmasını beklediklerini söyledi.

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Şehre su veren ikinci baraj da kurudu. Bodrum'da tehlike çanları çalıyor 6

10 gündür su akmayan evler olduğunu söyleyen muhtar Coşkun Ünlü, "Bodrum genelinde su problemi var.

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Şehre su veren ikinci baraj da kurudu. Bodrum'da tehlike çanları çalıyor 7

Biz, 2 yıldan beri sessimizi duyuramıyoruz. Bu barajların kuruyacağı belliydi. Belediye ekipleri, 'Ara ara su veriyoruz diyor' ama tazyik olmuyor. Bu nedenle evlerdeki depolar doldurulamıyor. Vatandaş 3-5 saatlik suyla hangi ihtiyacını karşılayacak.

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Şehre su veren ikinci baraj da kurudu. Bodrum'da tehlike çanları çalıyor 8

Hangi devirde yaşıyoruz. Depolar dolmadan bu insanlar nasıl ihtiyacını giderecek. Bu sadece bizi değil turizmi, esnafı da etkiliyor. Sağlıkla ilgili sıkıntılar da yaşanmaya başladı" dedi.

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Şehre su veren ikinci baraj da kurudu. Bodrum'da tehlike çanları çalıyor 9

9 gündür evine su gelmediğini söyleyen Victoria Atiktaş, "Temizlik, yemek yapamıyoruz. Çok zor durumdayız.

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Şehre su veren ikinci baraj da kurudu. Bodrum'da tehlike çanları çalıyor 10

Yetkilileri arıyoruz ama boşa, çünkü sonuç yok. İyi ki muhtar var, o bize yardımcı oldu, bir tanker getirdi. En azından birkaç gün rahat ederiz.

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Şehre su veren ikinci baraj da kurudu. Bodrum'da tehlike çanları çalıyor 11

Onun dışında gelip, bizimle ilgilenen derdimizi soran olmadı. En azından haftada bir su versinler depomuzu rahatça dolduralım ona da razıyız" dedi.

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Şehre su veren ikinci baraj da kurudu. Bodrum'da tehlike çanları çalıyor 12
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Şehre su veren ikinci baraj da kurudu. Bodrum'da tehlike çanları çalıyor 13
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Şehre su veren ikinci baraj da kurudu. Bodrum'da tehlike çanları çalıyor 14
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Şehre su veren ikinci baraj da kurudu. Bodrum'da tehlike çanları çalıyor 15
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Şehre su veren ikinci baraj da kurudu. Bodrum'da tehlike çanları çalıyor 16
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