Şehri ayağa kaldıran fuhuş baskını

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince meydana gelen suç ve suçlu ile mücadele kapsamında, toplum sağlığı ve kamu düzenin devamını korumak amacı çalışmalarına devam ediyor.

Denizli merkezde faaliyet gösteren 5 masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit eden polis ekipleri baskın için harekete geçti. Polisler 5 masaj salonuna eş zamanlı baskın düzenlendi.

Tüm giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı baskında fuhşa zorlanan 13 kadın ise kurtarıldı. 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıslar, “Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Yer Temini” suçundan adli makamlara sevk edilirken, 1 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken 6 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.