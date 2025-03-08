Şehrin göbeğinde tarım hayal mi? İşin uzmanları anlatıyor

Geleneksel tarımdan farklı olarak dikey tarım, toprağa bağımlılığı azaltıyor ve yerden tasarruf sağlıyor.

Harvard Üniversitesi’nden Biyosistem Mühendisliği Profesörü Dr. Helen Stuart, dikey tarımın şehirlerde giderek popüler hale gelmesinin nedenlerinden birinin su kullanımındaki verimlilik olduğunu belirtiyor.

Dr. Stuart’a göre, bu yöntem geleneksel tarıma kıyasla %95 daha az su tüketiyor.

Benzer bir görüş de Rotterdam merkezli tarım teknolojileri uzmanı Prof. Peter van der Meer tarafından dile getiriliyor.

Prof. van der Meer, “Dikey tarım, nüfusun yoğun olduğu şehirlerde taze ve sağlıklı ürünlere erişimi kolaylaştırabilir. Ayrıca bu yöntem, karbon ayak izini de büyük ölçüde azaltabilir” dedi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR: DİKEY TARIMIN GELECEĞİ

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, dikey tarım uygulamalarının şehirde yaşayan insanların beslenme alışkanlıklarına olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor.

Çalışma, şehir içi tarım projelerinin hem çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunduğunu hem de yerel ekonomileri desteklediğini vurguluyor.

Ek olarak, İsveç’teki Lund Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, çatı bahçeleri ve dikey tarım projelerinin şehir içindeki sıcaklıkları düşürerek “kentsel ısı adası etkisini” azaltabileceğini gösterdi. Bu buluş, sadece tarımı değil, aynı zamanda kentlerin iklim değişikliğiyle mücadelesini de destekliyor.

KENT TARIMI ÜZERİNE HALKIN GÖRÜŞLERİ

İstanbul’da bir alışveriş merkezi çatısında başlatılan bir dikey tarım projesi, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Proje yöneticilerinden biri, bu girişimin sadece bir başlangıç olduğunu ve daha büyük projelerin uygulanabilirliğini test etmek için önemli bir adım olduğunu söylüyor.

Şehir sakinlerinden biri ise, “Taze ürünlere bu kadar hızlı erişebilmek, şehir hayatında tarımın da bir yeri olabileceğini gösteriyor” diyerek projenin önemine dikkat çekiyor.

KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Şehir tarımı projeleri umut vadetse de lojistik, yasal düzenlemeler ve finansal kaynak yetersizliği gibi sorunlar karşımıza çıkıyor.

Londra Üniversitesi’nden kentsel planlama uzmanı Dr. Claire Robinson, “Bu projelerin başarılı olabilmesi için yerel yönetimlerin, yatırımcıların ve bilim insanlarının bir araya gelerek güçlü işbirlikleri kurması gerekiyor” diyor.

SONUÇ: HAYALDEN GERÇEĞE

Şehir içinde tarım yapmak bir hayal olmaktan çıkıp geleceğin bir parçası haline geliyor.

Uzmanlar, şehir tarımının hem bireysel hem de çevresel açıdan sürdürülebilir bir yaşam tarzını destekleyeceğini öngörüyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) bir raporuna göre, şehir tarımı uygulamaları önümüzdeki 20 yıl içinde dünya genelinde önemli bir rol oynayabilir.