Şehrin ortasında yılan paniği. Genci ısırdı

Samsun’da şehrin en işlek caddesini yılanlar bastı. O yılanlardan bir tanesi genci ısırdı.

Şehrin ortasında yılan paniği. Genci ısırdı

Samsun Gazetesi’nin haberine göre, ülke genelinde aşırı sıcaklıkların yaşanmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar bu kez Samsun'un en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda görüldü. Korku ve paniğe neden olan yılan, kendisini yakalamaya çalışan genci ısırdı.

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YILAN GENCİ ISIRDI

Cadde üzerinde vatandaşlar tarafından fark edilen yılan bir gencin bacağına yapıştı. Bu esnada kendisini yakalamaya çalışan genci ısırarak hastanelik etti. Yılan tarafından ısırılan genç, hastanede gözetim altına alındı. Yılanın gencin bacağına yapıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU YAKALANDI

Uzun uğraşlar sonucu vatandaş tarafından yakalanan yılan, yerleşim alanlarının yoğun olduğu bölgede korku ve paniğe yol açarken, bidona konularak görevlilere teslim etmek üzere muhafaza altına alındı ve itfaiye ekiplerine teslim edildi.

UZMANLAR UYARMIŞTI

Öte yandan uzmanlar 2 Ağustos sonrasını işaret ederek, "Eyyam-ı Bahur" sıcaklarının etkisiyle yılanların evlere daha çok sık girmesinin beklendiği açıklamıştı.

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