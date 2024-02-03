Şehriye salatası nasıl yapılır? Şehriye salatası tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Şehriye salatası nasıl yapılır? Şehriye salatası tarifi için malzemeler neler?
Menülere pratik ve sağlıklı bir seçenek eklemek isteyenler için, şehriye salatası nefis bir alternatif sunuyor. Şehriye, domates, salatalık, taze soğan ve taze maydanoz gibi taze malzemelerle hazırlanan şehriye salatası kolayca hazırlanabilir. Peki, şehriye salatası nasıl yapılır? Şehriye salatası tarifi için malzemeler neler?

Şehriye salatası, hafif ve lezzetli bir meze veya yan yemek olarak tercih edilebilen pratik bir tariftir. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz şehriye salatası tarifi sizler için derledik. Peki, şehriye salatası nasıl yapılır? Şehriye salatası tarifi için malzemeler neler?

ŞEHRİYE SALATASI TARİFİ

- 1 su bardağı şehriye

- 1 adet orta boy domates (rendelenmiş veya küçük doğranmış)

- 1 adet salatalık (rendelenmiş veya küçük doğranmış)

- 1/2 demet taze soğan (isteğe bağlı, ince doğranmış)

- Yarım demet taze maydanoz (ince doğranmış)

- 1/4 su bardağı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı nar ekşisi veya limon suyu

- Tuz, karabiber

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ŞEHRİYE SALATASI NASIL YAPILIR?

Şehriyeyi paket üzerindeki talimatlara uygun olarak haşlayın. Haşlandıktan sonra süzgece alarak soğuması için bir kenara bırakın.

Rendelenmiş veya doğranmış domates, salatalık, taze soğan ve taze maydanozu bir kaba alın. Haşlanmış şehriyeyi de bu karışıma ekleyin.

Zeytinyağı, nar ekşisi veya limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyerek malzemeleri karıştırın. Tüm malzemelerin homojen bir şekilde karışmasını sağlayın.

Şehriye salatasını buzdolabında en az 1 saat dinlendirerek servise hazır hale getirin. Soğuk olarak servis edebilir ve üzerine dilediğiniz garnitürleri ekleyebilirsiniz.

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