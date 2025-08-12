‘Şehzade’ Kayıhan’ın iktidar planı ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı…

Türkiye gündemini derinden sarsan sahte diploma olayında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Diplomasının 'sahte' olduğu ortaya çıkan 'Osmanlı torunu' Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'na dair yeni detaylarını duyanlar inanamayacak. Sahte diploma çetesi lideri Ziya Kadiroğlu verdiği ek ifadesinde "Kayıhan Osmanoğlu'nun gelecekte Cumhurbaşkanı adaylığı için diplomaya ihtiyacı olduğu söylendi” dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN DİPLOMAYA İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLEDİ İDDİASI

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre, Kadiroğlu, Sincan Cezaevi’nden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği ifadede Alsancak Partisi Başkanı Nuri Çelebi’nin de adını verdiğini aktardı. Kadiroğlu, “Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun işlemini Çelebi’den aldığı emirle” yaptığını, Çelebi’nin kendisine Osmanoğlu’nun gelecekte Cumhurbaşkanı adaylığı için diplomaya ihtiyacı olduğunu söylediğini” iddia etmiş.

NE OLMUŞTU?

Sahte diploma skandalında şüpheliler hakkında açılan davada hazırlanan iddianamede adı geçenlerden biri de Osmanlı Padişahı ikinci Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğluydu.

İddianameye göre Osmanoğlu’na bu diploma, İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı S.D. adına çıkarılan sahte imzayla kullanılarak hazırlandığı tespit edildi.

Bu mezuniyet kaydı YÖK sistemlerine eklendi, ancak YÖK Başkanlığı’nca dosyaya gönderilen yazıdaysa hiçbir öğrenci kaydı ya da mezuniyet belgesine rastlanmadığı aktarıldı.

Soruşturması henüz tamamlanmadığı için hakkındaki dosya ayrıldı.