Şeker fabrikaları kapatılınca savaştaki Ukrayna'dan şeker ithal edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şeker fabrikaları kapatılınca savaştaki Ukrayna'dan şeker ithal edildi

'Ukrayna'dan şeker geldi haydi hayırlı olsun Türkiyem' başlığıyla sosyal medyadan yayınlandı. Bir bu eksikti dedirten fotoğraf şeker fabrikaları özelleştirilen ülkemize savaştaki Ukrayna'dan şeker ithal edildiği gerçeğin gözler önüne serdi.

Paketin üzerinde 'şeker'yazıyor...Aaa hem de Türkçe...1500 gram olduğu belirtilmiş. O da Türkçe..Yani bir buçuk kilo..Aaa dedirtecek ise menşei Ukrayna...Ruslarla şavaşan Ukrayna'dan şeker ithal edilmiş. Bu nasıl olur? Şeker fabrikaları satılır, bir kısmı da özelleştirilirse sonuç bu olur. Bunu gören sosyal medya kullanıcıları da bunu hiç kaçırmaz ve yayınlar.

SATILARAK ÖZELLEŞTİRDİ

Kimi 2018'de özelleştirildi, kimi ise daha sonra satılığa çıkarıldı. Türkiye'de faaliyette bulunan 33 şeker fabrikasından 25'i Türkşeker'e aitti. O fabrikalardan 13 2018'de tam anlamıyla satılarak özelleştirildi. O fabrikaların arazilerinden tutun herşeyi satıldı. Hal böyle olunca sonuçları da yeni yeni yansımaya başladı. İşte o yansımada şeker ithalatıyla kendini gösterdi. Savaştaki Ukrayna'dan şeker ithal edildi. 1,5 Kiloluk poşettin üzerinde "Şeker" yazıyor. Bunun yanında Gramın kısaltılması "Gr''...Menşei de yazıyor. Ukrayna. Görüntüyü paylaşan sosyal medya kullanacısı da eklemiş. "Ukrayna'dan şeker gelmiş. Türkiyem" diye

ukrayna-seker.jpg

seker-fabrikasi33344.jpg

İlgili Haberler
MHP'nin ısrarla çıkmasını istediği Etki ajanlığı yasası geri çekildi
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Muharrem İnce ile görüştü: Ateş Ailesi’nin daima yanında olacağım
Bayram tatiline gidenleri bekleyen büyük tehlike. Prof. Şener Üşümezsoy açıkladı
Son Haberler
Altın Kızlar Dominik Cumhuriyeti'ni yerle bir etti Spor
Altın Kızlar Dominik Cumhuriyeti'ni yerle bir etti
Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı Gündem
Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
4 gündür aranıyordu! Ölü bulundu Gündem
4 gündür aranıyordu! Ölü bulundu
Rafael Nadal'dan Wimbledon kararı! Spor
Rafael Nadal'dan Wimbledon kararı!
Otomobil kontrolden çıkıp takla atınca sürücü hayatını kaybetti Yerel Haberler
Otomobil kontrolden çıkıp takla atınca sürücü hayatını kaybetti
Bolu Dağı'nda bayram çilesi başladı Gündem
Bolu Dağı'nda bayram çilesi başladı
Bodrum’da 68 kaçak sığınmacı yakalandı Gündem
Bodrum’da 68 kaçak sığınmacı yakalandı