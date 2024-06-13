Şeker fabrikaları kapatılınca savaştaki Ukrayna'dan şeker ithal edildi

Paketin üzerinde 'şeker'yazıyor...Aaa hem de Türkçe...1500 gram olduğu belirtilmiş. O da Türkçe..Yani bir buçuk kilo..Aaa dedirtecek ise menşei Ukrayna...Ruslarla şavaşan Ukrayna'dan şeker ithal edilmiş. Bu nasıl olur? Şeker fabrikaları satılır, bir kısmı da özelleştirilirse sonuç bu olur. Bunu gören sosyal medya kullanıcıları da bunu hiç kaçırmaz ve yayınlar.

SATILARAK ÖZELLEŞTİRDİ

Kimi 2018'de özelleştirildi, kimi ise daha sonra satılığa çıkarıldı. Türkiye'de faaliyette bulunan 33 şeker fabrikasından 25'i Türkşeker'e aitti. O fabrikalardan 13 2018'de tam anlamıyla satılarak özelleştirildi. O fabrikaların arazilerinden tutun herşeyi satıldı. Hal böyle olunca sonuçları da yeni yeni yansımaya başladı. İşte o yansımada şeker ithalatıyla kendini gösterdi. Savaştaki Ukrayna'dan şeker ithal edildi. 1,5 Kiloluk poşettin üzerinde "Şeker" yazıyor. Bunun yanında Gramın kısaltılması "Gr''...Menşei de yazıyor. Ukrayna. Görüntüyü paylaşan sosyal medya kullanacısı da eklemiş. "Ukrayna'dan şeker gelmiş. Türkiyem" diye