Şeker fabrikasında işçileri rahatlatan haber! Tahliye sistemindeki arıza giderildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şeker fabrikasında işçileri rahatlatan haber! Tahliye sistemindeki arıza giderildi

Burdur Şeker Fabrikası kireç ocağında karbonmonoksit gazı sızıntısındaki tahliye sistemi arızası giderildi. Üst üste işçiler zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı.

Burdur Şeker Fabrikası kireç ocağında 1 Ekim'de 7; 3 Ekim'de 6 işçide baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri oluştu. Hastaneye gitmek istemeyen 2'si dışında 11 işçi, götürüldükleri hastanede tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Burdur’da fabrikada zehirlenme! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldıBurdur’da fabrikada zehirlenme! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı

İşçilerin rahatsızlanması sonrası AFAD ekiplerinin kireç ocağında yaptığı incelemede; karbonmonoksit gazının normalden çok fazla olduğu belirlendi. Bir arıza yaşandığı, bu arızanın da kireç taşlarının kömürle yakılması sonucu ortaya çıkan karbonmonoksit gazının tahliye edildiği sistemden kaynaklandığı tespit edildi. Ekiplerin çalışması ile arıza giderildi.

Şeker fabrikasında işçilerini rahatlatan haber! Tahliye sistemindeki arıza giderildi

Şeker fabrikasında işçilerini rahatlatan haber! Tahliye sistemindeki arıza giderildi

Şeker fabrikasında işçilerini rahatlatan haber! Tahliye sistemindeki arıza giderildi

Son Haberler
Sarıyer’de denetimde şok! Fotoğraf tutmadı
Sarıyer’de denetimde şok! Fotoğraf tutmadı
Cezaevleri tıka basa doldu. 2 mapushane rekor kırdı
Cezaevleri tıka basa doldu. 2 mapushane rekor kırdı
Konya'da vahşet! Sahipsiz kediyi havalandırıp yere attı... O görüntüler infial yarattı
Konya'da vahşet! Sahipsiz kediyi havalandırıp yere attı... O görüntüler infial yarattı
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den iyi başlangıç
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den iyi başlangıç
Uçakta kedi krizi! Türk diplomat ve eşi şikâyetçi oldu
Uçakta kedi krizi! Türk diplomat ve eşi şikâyetçi oldu