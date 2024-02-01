Şeker hastalarına müjde. 5 şifalı besin ortaya çıktı

Diyabet, günümüzde pek çok insanın yaşam kalitesini etkileyen bir sağlık sorunudur. Diyabetli bireylerin beslenme alışkanlıkları, kan şekerini kontrol altında tutmak ve komplikasyonları önlemek için büyük önem taşır. Peki, diyabetlilerin beslenmesinde hangi besinlere yer vermek gerekir?

Uzman diyetisyen, diyabetliler için en etkili 5 besini ve yararlarını anlattı. İşte o besinler ve nasıl tüketilmesi gerektiği:

Kurubaklagiller: Posa ve Protein Kaynağı

Posa, kolesterolü düşürmeye, kan şekerini dengelemeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olan sağlıklı beslenmenin önemli bir bileşenidir. Günde 25-30 gram posa almak için kurubaklagilleri tercih edebilirsiniz. Kurubaklagiller hem yüksek posa hem de bitkisel protein, demir, çinko, magnezyum ve folik asit gibi değerli besin öğeleri içerir. Bu nedenle diyabetlilerin beslenmesinde haftada iki-üç kere kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek gibi seçenekler yer almalıdır. Kurubaklagillerin demirinden daha iyi yararlanmak için yanında bol limonlu bir salata da ekleyebilirsiniz.

Armut: Glisemik İndeksi Düşük Meyve

Glisemik indeks, kan şekerinin ne kadar hızlı yükseldiğini gösterir. Glisemik indeksi düşük olan besinler, kan şekerini yavaş yükselterek diyabetliler için faydalıdır. Armut, posa bakımından zengin ve glisemik indeksi düşük bir meyvedir. Bir orta boy armutu gün içinde bir ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Ancak unutmayın; meyveleri süt veya yoğurt gibi bir protein kaynağı ile birlikte yemek hem daha tok tutar hem de kan şekerini daha iyi kontrol eder. Armutun yanına bir bardak süt veya bir kase yoğurt alarak tokluğunuzu arttırabilirsiniz.

Zerdeçal: Kurkuminin Mucizesi

Zerdeçal, içindeki kurkumin maddesi sayesinde diyabet üzerinde olumlu etkileri olan bir baharattır. Kurkumin, antioksidan, iltihap önleyici ve anti kanser özelliklere sahiptir. 2012 yılında yapılan bir araştırmada, prediyabetli 240 kişiye 9 ay boyunca kurkumin verilmesinin diyabeti engelleyebileceği ortaya çıkmıştır. Zerdeçalı yemeklerinize, çorbalara, salatalara veya sütünüze ekleyerek tüketebilirsiniz.

Turunçgiller: C Vitamini ve Posa Deposu

Turunçgiller, C vitamini ve posa açısından zengin meyvelerdir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, cilt sağlığını korumaya ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Posa ise kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur. Amerikan Diyabet Birliği, greyfurt, mandalina, portakal, limon gibi turunçgillerin diyabetliler için uygun olduğunu belirtmektedir. Bir orta boy portakal veya 2 küçük mandalina ya da yarım greyfurt 1 porsiyon meyveye eşittir ve gün içinde tüketilebilir. Fakat dikkat edin; greyfurt bazı ilaçlarla etkileşebilir, bu yüzden doktorunuza danışmadan kullanmayın.

Yulaf: Beta Glukanın Faydaları

Yulaf, beta glukan adlı bir posa türü içerir ve sağlığa yararlıdır. Beta glukan, yemek sonrası kan şekerinin ani yükselmesini engeller ve kahvaltı veya ara öğün olarak tüketilebilir. Ayrıca, diyabette kilo kontrolü çok önemlidir ve yulaf tokluk hissi vererek ve sindirimi düzenleyerek kilo yönetimine katkı sağlar. Yulaflı bir kahvaltı, gününüze enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlar.