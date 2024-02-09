Şeker hastalarına şifa olacak kahvaltı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Şeker hastalarına şifa olacak kahvaltı ortaya çıktı
Şeker hastalığı olanlar, yediklerine özen göstermeli. Özellikle kahvaltıda lifli gıdaları tercih etmeli. Peki kahvaltıda neler yiyebilirler? İşte cevabı...

Kan şekerinin normal aralıkta olması çok önemli. Yumurta, yoğurt ve peynir gibi kalsiyum kaynakları şeker hastalığına iyi geliyor. Peki kan şekerini nasıl dengeleyebiliriz?

KAN ŞEKERİNİ AYARLAR

Diyabetliler, kan şekerlerinin normal seviyede kalması için ne yediklerine dikkat etmeli. Bu konuda kahvaltı çok yardımcı oluyor. Çünkü şeker hastalarının gece boyu kan şekerleri düşük oluyor.

Sağlıklı bir kahvaltı yapmak, bu değerleri normale getiriyor. Bu yüzden kahvaltı, gece düşen kan şekerini ayarlamak için çok önemli bir öğün.

PEYNİR, YUMURTA, CEVİZ

Kahvaltının en önemli parçası ekmek. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı, kepekli, çavdarlı, yulaflı ekmekler daha iyi.

Kahvaltıda ne kadar çok lif alırsak, kan şekerinin artması o kadar azalıyor.

Kahvaltıda peynir ve yumurta gibi protein kaynakları, ceviz, badem, fındık ve zeytin gibi yağlı tohumlar da yemeliyiz.

Vitamin ve mineral almak, lif miktarını arttırmak için de bol bol yeşillik ve meyve yemeliyiz.

Çay ve kahve, kahvaltıyı keyifli kılıyor. Ama taze meyve suyu yerine bir avuç taze meyve yemek daha sağlıklı.

TEDAVİNİN YOLU DOĞRU BESLENMEKTEN GEÇİYOR

Diyabetlilerin tedavisinde en önemli faktör doğru beslenme. Bu yüzden kahvaltının yanı sıra diğer öğünlere de dikkat etmeliyiz.

Sağlıklı beslenmek ve çok aç kalmamak lazım. Günde 3 ana öğün, 2-3 ara öğün şeklinde 5-6 kez yemek kan şekerini ayarlamaya yardımcı oluyor.

Genellikle ikinci saatte acıkma başlıyor ve şeker düşüyor. Bu yüzden ara öğünleri atlamamak tedaviyi tamamlıyor.

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