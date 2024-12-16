Şeker hastalığı diş kaybına neden oluyor mu? Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Diyabet, kan şekeri düzeylerinin sürekli olarak yüksek kalması sonucu ortaya çıkan bir hastalık olmasıyla dikkat çekti. Bu durum, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir ve diş sağlığı da bu sorunlardan etkileneceği bildirildi.

Kontrolsüz diyabet, sadece kalp, böbrek ve göz sağlığını değil, aynı zamanda ağız ve diş sağlığını da olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle diş kaybı riski, diyabet hastaları için önemli bir sağlık sorunu haline gelmekte.

Bilimsel araştırmalar, diyabetin diş sağlığı üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik pek çok çalışmaya sahip olmasıyla dikkat çekti. Özellikle, diyabet hastalarında kan şekeri düzeylerinin yüksek olması, dişlerde bakteri üretimini artırarak diş çürüğüne ve diş kaybına yol açabileceği bildirildi. Ayrıca, diyabet hastalarında kan şekeri düzeylerinin düşük olması, dişlerde yaralanma riskini artırabileceği ifade edildi.

Uzman görüşlerine göre, diyabet hastalarının diş sağlığı için dikkatli olmalarının önemli olduğu bildirildi.

Diyabet kontrolü, diş sağlığı için de kritik bir rol oynadığı söylendi. Diyabetli bireylerin düzenli olarak diş hekimi kontrolüne gitmeleri, dişlerdeki sorunları erken tespit edilmesini ve tedavi edilmesini sağladığı söylendi. Ayrıca, diyabetli bireylerin dişlerini düzenli olarak fırçalamaları ve diş pastesi kullanmaları, diş sağlığı için önemli olduğu bildirildi.

Diyabetin diş sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için diyabet kontrolü ve düzenli diş bakımı önemli olduğu ifade edildi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, diyabetli bireylerin diş sağlığı konusunda dikkatli olmalarını vurgulamakta.

Uzmanlar, diyabetli bireylerin diş sağlığına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Özkan, "Diyabetli hastaların diş problemleri, normal bireylere göre 3 kat daha fazla görülmektedir. Bu nedenle, sağlıklı beslenmeye dikkat etmek ve düzenli diş hekimi kontrollerini ihmal etmemek son derece önemlidir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Uzmanlar, "Diyabetli bireylerin, ağız hijyenine özen göstermeleri ve düzenli olarak diş hekimi kontrollerine gitmeleri gerekmektedir. Bu, diş kaybı riskini azaltmak için kritik bir adımdır" dedi.