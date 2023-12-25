Şeker nasıl "Geliyorum" der?

Yüksek kan şekeri tedavi edilmediğinde tip 2 diyabete yol açıyor ve akabinde ciddi tehlikeli hastalıklara yol veriyor... İşte ilk belirtileri...

İnsülin, pankreasın beta hücreleri tarafından üretiliyor ve glikozun geçmesine dolasısıyla enerji üretmesine izin veriyor. Hücreler için tam bir kilit konumunda olan hormon. Yüksek kan şekeri tedavi edilmediği takdirde kalp krizi, felç, bunama ve görme sorunlarını ortaya çıkarıyor.

Yüksek kan şekerinin diğer adı, hiperglisemi. Ağrı yapmıyor. Belirti vermiyor. Uzun vadede tehlikeleri var. Glikozun vücutta yeterli miktarda bulunması gerekiyor. Kasların çalışması ve beynin çalışması da dahil olmak üzere vücuttaki tüm süreçler için gerekli. Vücutta toplam glikozun üçte ikisi kullanılıyor. Geri kalanı ise vücuttaki diğer dokularda glikojen şeklinde bulunuyor. Enerji rezervi olarak depolanıyor.

Pankreasın beta hücreleri yeterli insülin üretemezse, glikoz hücrelere giremiyor ve kanda kalıp geziniyor. Bu da kronik, metabolik bir hastalık. Sindirim sisteminde parçalanan yiyeceklerden özellikle karbonhidratlardan glikozu temin ediyor.

BELİRTİLERİ NELER?

Şekeri yüksek olan kişiler sürekli aç hisseder.

Atıştırmalıkları çok tüketenler dikkat etmelidir. Yüksek kan şekeri sinirlere zarar verir.Bu diyabetik nöropatiye yol açıyor. Periferik nöropati, diyabetik nöropatinin en yaygın olanı. Bacaklarda, kollarda, ayaklarda, avuçlarda ve hatta omuzlarda karınca hissi uyandırıyor. Bu durumlarda fazlaca idrara çıkılıyor.

Gözler bulanık görmeye başlıyor. Görüş alanında lekelere ve çizgilere rastlanıyor. Bu durum yetişkinlerde körlüğün en önde gelen nedeni.

Sık idrara çıkma susuzluk nedeni. Bu durumda da aynı şekilde mutlaka kan şekeri seviyelerini kontrol ettirmek gerekiyor...